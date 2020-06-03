Трамп спустя день после "ядерных" условий Путина: "Я хочу ядерного пакта с Россией"

Президент США Дональд Трамп внезапно заявил, что хочет "ядерного пакта" с Россией. Это произошло спустя день после того как российский лидер Владимир Путин обозначил четыре условия, когда ядерное оружие может пойти в ход.

Речь идёт об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, которые 2 июня утвердил президент России Владимир Путин. Документ предполагает 4 условия для применения ядерного оружия. Первое – наличие достоверной информации о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию России или её союзников. Второе - если противник применит против России или её союзников ядерное оружие или иные виды оружия массового поражения. Третье - если противник атакует какие-либо из государственных или военных российских объектов особой важности, выведение из строя которых спровоцирует срыв ответных действий ядерных сил. И четвёртое - агрессия в отношении России с использованием, в частности, и обычного оружия, но которая ввергает в опасность само существование страны.

"Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире", - заявил Дональд Трамп буквально на следующий день, хотя ещё недавно рассказывал, что скоро США получат "величайшие вооружения в истории".

Напомним, что сейчас между Россией и США действует договор о сокращении стратегических вооружений, также известный, как СНВ-3. Однако его действие подходит к концу в 2021 году.