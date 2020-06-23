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Трамп специально заставил Путина ждать его на встрече

23 июня 2020, 14:00  •  20 • Политика
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Lehtikuva/Jussi Nukari/www.globallookpress.com
Президент Америки пару лет назад опоздал на саммит, где был его российский коллега
Как оказалось, в 2018 г. президент США Дональд Трамп не случайно опоздал на первую встречу с Владимиром Путиным. Глава Белого дома даже допускал, что встречу можно и вовсе отменить. Об этом публично сообщил его экс-помощник Джон Болтон.
Такие подробности действий хозяина Овального кабинета содержатся в книге Болтона "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома". Из нее следует, что в тот день Владимир Путин с опозданием вылетел из Москвы. Поэтому американская делегация и решила, по словам Болтона, заставить главу России их ждать. На саммит Трамп в итоге приехал на 20 минут позже Путина, цитирует автора книги РИА "Новости".
Интересно, что глава США никогда вслух не высказывал своего мнения о президенте России. Сам Болтон также признался, что не спрашивал об этом Трампа в лоб, боялся услышать ответ, сообщает телеканал"360".
Напомним, произведение экс-помощника Трампа Джона Болтона появились в продаже во вторник, 23 июня. Ранее власти США заявляли, что автор "мемуаров из Белого дома" не должен получить деньги от ее продаж. Белый дом посчитал, что в произведении раскрыта гостайна, пишет сайт "Комсомольская правда".

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