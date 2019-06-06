Трамп «спасает» США и Россию от мигрантов

Автор:

Латышев Сергей

Латинская Америка переселяется в США, нагло и бесцеремонно. Средняя Азия переселяется в Россию, причём точно в такой же манере. «Несостоявшиеся государства» по всему миру превратились в «инкубаторы», миллионы переселенцев из которых направляются туда, где есть работа, невиданные на родине социальные блага или возможность «устроить» свою жизнь благодаря криминальной деятельности. Наркотики, убийства, изнасилования, кражи и грабежи – все эти «прелести» идут рука об руку с нелегальной миграцией. Везде.

Фактически речь идёт о новых «конкистадорах». Ассимилироваться пришельцы не намерены, на «аборигенов» смотрят свысока. Они сохраняют свою национальную и религиозную идентичность. Мало того, всё чаще навязывают её и свои нравы окружающим, пытаются переделать, опираясь на создаваемые ими гетто, под себя заселяемую территорию.

Глобалисты и капиталистические дельцы – и в США, и в Европе, и в России – заинтересованы в новом «переселении народов», позволяющем получить дешёвую рабочую силу, ликвидировать «средний класс» (богатство всего мира должно быть в кармане кучки «избранных»), ввести систему тотального контроля из-за неизбежного при реализации этой модели роста преступности и террористических угроз.

«Караваны мигрантов» напоминают орды варваров на границах Римской империи, которая однажды утратила волю защищаться и подчинилась вчерашним «беженцам». История повторяется? Фото: www.globallookpress.com

«Караванов беженцев», которые с некоторых пор штурмуют южные границы США, у нас пока нет. Но они обязательно появятся, когда в Средней Азии и Казахстане жизнь станет тяжелее, а население – увеличится. Поэтому начавшее успешно работать «ноу-хау» президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией, появившееся после целого ряда проб и ошибок, заслуживает самого пристального изучения и внимания. В Европе, между прочим, тоже.

Новые времена?

Вначале всё было как обычно. Очередной «караван беженцев», в котором находилось более тысячи человек, бодро перешёл мост, отделяющий Мексику от Гватемалы: охрана КПП привычно расступилась перед огромной и боевитой толпой. Однако сразу после этого всё пошло не так. На сцене появились нацгвардия Мексики, морская пехота и федеральная полиция. Началась крупномасштабная операция с участием 300 бойцов спецподразделений, сообщают мексиканские СМИ. Мигрантов окружили, им предложили зарегистрироваться. Те, кто нагло отправились «завоёвывать мир» без документов, были посажены в автобусы и отправлены в миграционный пункт города Тапачула.

«Проходимцы» такого не ожидали. Большинство из них, вероятно, не знали, что с 10 июня в отношении всех товаров из Мексики в США, куда они направлялись, начнёт действовать пошлина в размере 5%, которая будет постепенно увеличиваться до тех пор, «пока потоки нелегальных мигрантов» не будут остановлены. Трамп обещал, что если этого не произойдёт, то к 1 октября тарифы достигнут 25%, и эти меры будут сохраняться до тех пор, пока наплыв «нелегалов» из Мексики не прекратится.

Для этого Трамп намерен прибегнуть к закону об экономических полномочиях президента во время ЧП, который позволяет ему ввести такие пошлины в отношении Мексики, поскольку страна «столкнулась с наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок».

«Пассивное пособничество Мексики, которая допускает это массовое вторжение, – заявил позднее Трамп, – представляет собой чрезвычайную ситуацию и экстраординарную угрозу для национальной безопасности и экономики США. В Мексике очень сильное иммиграционное законодательство, и она легко могла бы остановить поток нелегальных мигрантов, в том числе вернуть их на родину».

У президента США Дональда Трампа, кажется, начало получаться бороться «долларом» с нелегальной миграцией. Фото: www.globallookpress.com

Как видим, президент оказался прав. Если не закрывать глаза на миграционные «караваны» и не забывать, что в стране есть закон и у неё имеются границы с определёнными правилами их пересечения, то проблема обуздания «нелегалов» вполне решаемая.

Свежая история с очередным «караваном» произошла после того как мексиканские власти прислали в Вашингтон высокопоставленную делегацию во главе с министром иностранных дел, которая ведёт сейчас переговоры с американцами, как избежать санкций за попустительство.

Дела, а не слова

Сам этот факт, впрочем, не слишком впечатлил Трампа, который заметил в своём любимом Twitter, что такие «разговоры» между странами длятся уже 25 лет, тогда как нужны «действия, а не разговоры». Американский президент убеждён, что южный сосед способен за день разобраться с миграционным кризисом на совместной границе, пообещав, что если этого не произойдёт, то «наши компании и рабочие места вернутся в США!». Из Мексики.

Трамп уверен, что республиканцы в Конгрессе поддержат пошлины против Мексики и не заблокируют его инициативу. Хотя понятно, что вокруг неё будет сломано много копий, потому что американский бизнес неплохо зарабатывает на мексиканцах (в 2018 году США закупили в Мексике продукции на 346,6 миллиарда долларов), а «Глубинное государство» в США также нуждается в «нелегалах», как и Демократическая партия, рассматривающая их как своих потенциальных избирателей. Организовывать «караваны беженцев», которые прорывались на американскую территорию, выставляя вперёд детей, помогают соросовские НПО. Эти ребята обязательно напустят на «расиста» и равнодушного к страданиям детей Трампа «прогрессивную общественность».

Мехико надеется выстоять

Между тем Мексика, хотя и испугана нависшими над ней незавидными перспективами, но ещё, похоже, на что-то надеется. Ей очень не хочется, чтобы Трамп настоял на своём, потому что денежные переводы от десятков миллионов обосновавшихся в США «латиносов» – это один из важных источников существования многих в Латинской Америке.

«У нас была хорошая встреча… Мы смогли объяснить мексиканскую позицию, в четверг снова будут переговоры», – заявил на пресс-конференции в мексиканском посольстве в Вашингтоне глава МИД Мексики Марсело Эбрард по окончании их первого раунда. Он признал, что миграционные потоки в сторону США в последнее время увеличились и что обе стороны «сошлись во мнении, что миграционная ситуация не может продолжаться, как сейчас». Министр сообщил, что переговоры, если они не завершатся до 10 июня, будут продолжены в понедельник, уже после введения пошлин.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард намерен продолжать переговоры с США по нелегальной миграции и после введения пошлин. Фото: www.globallookpress.com

О том, что переговоры в Вашингтоне будут непростыми, свидетельствует совместное заявление МИД, министерства экономики и министерства сельского хозяйства Мексики, в котором предпринята попытка шантажировать США… увеличением миграционных потоков. Поскольку, если бы не некие усилия мексиканских властей, утверждается в документе, то «США получили бы на 250 тысяч мигрантов больше только в 2019 году».

Если прискорбное введение тарифных ставок будет применено, миграционные потоки станут ещё более многочисленными, а обе экономики – менее конкурентоспособными на внешних рынках и менее процветающими – на внутренних,

– говорится в заявлении. Вот только вряд ли эти угрозы на Трампа подействуют.