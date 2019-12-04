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Трамп согласился с Макроном, что "с Россией можно ладить". Хотя до этого обижался за "смерть мозга НАТО"

04 декабря 2019, 03:24  •  62 • В мире
Дональд Трамп "пошёл на мировую" с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он согласился с французским лидером и заявил, что "с Россией можно ладить". Хотя до этого обиделся из-за слов Макрона о "смерти мозга НАТО" и плохой координации сил в альянсе.
Президент Дональд Трамп заявил, что с Россией можно поддерживать хорошие отношения и "ладить", передаёт Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Об этом он заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. До этого французский лидер также прославился высказываниями о том, что нужно повернуться к России и взять курс на сближение с нашей страной. В этом Трамп разделил его позицию.
Совсем недавно президент США отреагировал на другое заявление Макрона - о "смерти мозга НАТО". Сказанное Трамп считает оскорбительным, однако добавляет, что отношения у него с Макроном хорошие. Тем не менее, действительно, иногда он говорит вещи, которые не должен.
"Эти заявления оскорбительны для многих стран НАТО", - сказал Трамп, добавив, что и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в том числе заявлял, что это "у Макрона случилась смерть мозга". По версии Трампа, альянс нужен именно Франции и в меньшей степени необходим США, которые вкладываются в безопасность Европы.
В Кремле иронично прокомментировали, что не стоит сосредотачиваться на "частях тела". Гораздо важнее для нас, что альянс - это пережиток эпохи конфронтации и холодной войны.

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