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Трамп согласился на дорогостоящую борьбу с Россией

28 декабря 2020, 09:55  •  126 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американские власти предпочитают экономить на своих гражданах ради "укрепления демократии" в других странах
В 2021 г. США потратит на борьбу с российским влиянием $290 млн. Эта сумма указана в бюджете Соединенных Штатов на следующий финансовый год, с подписанием которого несколько недель затягивал уходящий президент Дональд Трамп.
Глава Белого дома наконец подписал законопроект о бюджете и избежал шатдауна. Об этом сообщил в "Твиттере" его помощник Джадд Дир.

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