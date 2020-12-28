Трамп согласился на дорогостоящую борьбу с Россией

Дональд Трамп. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Американские власти предпочитают экономить на своих гражданах ради "укрепления демократии" в других странах

В 2021 г. США потратит на борьбу с российским влиянием $290 млн. Эта сумма указана в бюджете Соединенных Штатов на следующий финансовый год, с подписанием которого несколько недель затягивал уходящий президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома наконец подписал законопроект о бюджете и избежал шатдауна. Об этом сообщил в "Твиттере" его помощник Джадд Дир.