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Трамп согласился, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года

04 июля 2018, 03:39  •  54 • Украина

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США, на которых он победил. С такими словами во вторник выступил перед журналистами официальный представитель Белого дома Хоган Гидли, комментируя публикацию доклада спецкомитета Сената по разведке, в котором сенаторы поддержали выводы спецслужб США о влиянии РФ на выборы.

"Президент был четок, он много раз говорил, что считает, что Россия вмешивалась в наши выборы", - сказал Гидли. По его словам, Трамп "говорил, что [российский президент] Владимир Путин отстаивает свою позицию".

Во вторник сенаторы из спецкомитета заявили, что считают обоснованными утверждения американских спецслужб о вмешательстве России в выборы 2016 года. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Гидли также попросили прокомментировать позицию главы государства по Крыму. "Мы не признаем попытку России аннексировать Крым", - повторил Гидли слова своего руководителя, пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая отвечала ровно на тот же вопрос в понедельник. Тогда она добавила: "Наши санкции против России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса, а за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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