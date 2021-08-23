Трамп собрался "вернуться" в Афганистан. Чтобы не пустить туда Путина

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Америке "придётся вернуться" в Афганистан, потому что туда "снова входит" Россия.

Трамп был суров. "Мы должны войти, нам следует это сделать, когда будет правильно. А теперь мы можем быть вынуждены войти, потому что этот человек, который управляет нашей страной, принял ужасающее решение вывести всю нашу сильную армию. Мы, возможно, вынуждены будем войти", - угрожал, повторяя абсурдный тезис на все лады, экс-президент США.

Что это было? Американцы вернутся? Конечно, нет. Трамп более не президент США и вряд ли им когда-то снова станет, а нынешний хозяин Белого дома считает вывод американских войск из Афганистана логичным, рациональным и "абсолютно правильным" решением. Джо Байден рассчитывает пережить несколько недель позора, что ситуация вокруг кабульского аэропорта постепенно нормализуется, чтобы затем делать вид, что ничего этого не было, и всё в порядке.

Задачей Трампа и республиканцев в преддверии промежуточных выборов в США 2022 года и с целью конвертировать гнев американцев в связи с бездарно проводимой эвакуацией Кабула в политические очки, напротив, является максимальное привлечение общественного внимания к первому крупному провалу администрации Байдена. Раньше республиканцы только оборонялись, возмущаясь украденными у них с помощью беспрецедентного подлога президентскими выборами 2020 года, мигрантским беспределом при демократах на южной границе США. Но этого мало. Им нужно было переходить в наступление.

Грандиозный провал США в Афганистане они намерены, грозя импичментом Байдену, сделать своим "коньком", центральной темой промежуточных выборов (итоги которых куда в большей степени зависят от изменения нынешних жульнических избирательных правил, позволяющих демократам фальсифицировать выборы, в чём республиканцы совсем не преуспели). Короче, тирады Трампа обусловлены исключительно внутренней политикой, а не внешней.

Как популист Трамп всегда говорит то, чего желает услышать его аудитория. Сторонники экс-президента в самом консервативном американском штате - Алабаме - жаждали услышать именно это. Разумеется, Трамп удовлетворил желание публики в присущей ему эгоцентричной манере, сделав трампистам и всей стране несколько важных посланий. Вот эти послания.

1. Я - сильный лидер, а Байден, "этот человек, который управляет нашей страной, принял ужасающее решение вывести всю нашу сильную армию", хотя соответствующее решение, как известно, было принято, когда хозяином Белого дома был Трамп. Другое дело, что Байден и Ко совершенно бездарно провалили завершающий этап, погрузив в ужас и панику союзников и вассалов США во всём мире.

2. Демократы все четыре президентских года обвиняли меня в работе на Россию, а на неё в действительности работает Байден. Смотрите: мы, американцы, с позором уходим из Афганистана, а русские туда "возвращаются".

3. Байден позорит США, "сдавая армию врагу", если бы я был президентом, ничего подобного бы не было, талибы* уважали бы Америку.

4. Ну а так как в сознании Трампа и его сторонников Америка всё равно всех сильней и может любому набить морду, то Трамп и заявил о грядущем возвращении США в Афганистан в подходящий момент, чтобы расквитаться со своими обидчиками: "Нам придётся вернуться. Нам нужно вернуться, когда будет подходящий момент.

Что с того?

Поскольку в действительности он совершенно не собирается возвращаться в Афганистан, даже если чудом снова станет президентом США, в этой части своего выступления Трамп говорил в стиле Байдена - противоречиво и мутно (не очень-то он умеет врать), сказав буквально следующее: "Мы, возможно, вынуждены будем войти. Может, и не будем, но, может, и будем". Трамп лицемерно, чтобы произвести впечатление политика, который - в отличие от Байдена - "своих не бросает", утверждал, что это придётся сделать, чтобы спасти застрявших в Афганистане американских граждан, которых якобы значительно больше, чем официально признаёт Вашингтон.

*Талибы, "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.