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Трамп собрался превратить G7 в образцовый саммит. Только с форматом ещё определиться не может
27 мая 2020, 11:55 • 66 • Политика
Президент США Дональд Трамп намерен превратить встречу "большой семёрки" (G7) в образцовый саммит. Он должен стать определённым символом. Только вот окончательно определиться с форматом пока не может.
В администрации американского лидера сообщили, что Трамп надеется всё-таки на очный формат встречи лидеров. Так изначально и планировалось, но коронавирус заставил задуматься о видеоконференции. Сейчас появилась надежда на саммит в его классическом варианте.
В качестве площадки для мероприятия выбрана загородная резиденция Трампа Кэмп-Дэвид (Naval Support Facility Thurmont) в 100 километрах от Вашингтона, однако теперь поговаривают о Белом доме.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни отметила, что президент США воспринимает очный саммит как образец, демонстрацию возвращения к обычной жизни после нескольких месяцев пандемии.
С датами тоже пока непонятно. С 10-12 июня G7 перенесли на конец месяца. Власти США окончательно с датами ещё не определились. По словам Макинэни, "большая семёрка" должна встретиться "ближе к концу июня". Она заявила о готовности США защитить мировых лидеров.
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