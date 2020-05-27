Трамп собрался превратить G7 в образцовый саммит. Только с форматом ещё определиться не может

В администрации американского лидера сообщили, что Трамп надеется всё-таки на очный формат встречи лидеров. Так изначально и планировалось, но коронавирус заставил задуматься о видеоконференции. Сейчас появилась надежда на саммит в его классическом варианте.

В качестве площадки для мероприятия выбрана загородная резиденция Трампа Кэмп-Дэвид (Naval Support Facility Thurmont) в 100 километрах от Вашингтона, однако теперь поговаривают о Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни отметила, что президент США воспринимает очный саммит как образец, демонстрацию возвращения к обычной жизни после нескольких месяцев пандемии.

С датами тоже пока непонятно. С 10-12 июня G7 перенесли на конец месяца. Власти США окончательно с датами ещё не определились. По словам Макинэни, "большая семёрка" должна встретиться "ближе к концу июня". Она заявила о готовности США защитить мировых лидеров.