Трамп собирается снова податься в президенты: Байден помог

Дональд Трамп собирается снова податься в президенты на следующих выборах в 2024 году. С планами политику помог определиться действующий президент США Джо Байден.

Бывший президент США Дональд Трамп может снова выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в окружении Трампа и в Республиканской партии.

Они утверждают, что на решение политика повлиял провал США в Афганистане, который нанёс колоссальный репутационный урон как самому Байдену, так и всей Демократической партии.

О подготовке Трампа к выборам свидетельствует уже то, что его штаб начал собирать средства. Всё это сопровождается постоянными нападками Трампа на Джо Байдена.

Конгрессмен-республиканец Джим Джордан, который представляет в парламенте штат Огайо, подтвердил слухи о планах Трампа на президентское кресло. По его словам, официально бывший хозяин Белого дома о своих амбициях ещё не объявил, однако это лишь вопрос времени.

Я знаю об этом. Я говорил с ним вчера. Он почти готов объявить об этом после всего этого сумасшествия в Афганистане,

- отметил Джордан.

Напомним, что обстановка в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики "Талибана"* воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.

Примечательно, что процесс вывода американских сил из Афганистана инициировал ещё сам Трамп, когда занимал пост президента США. Он договорился с талибами*, что те не будут захватывать Кабул и дадут создать переходное правительство. Однако сделка сорвалась в 2021 году, когда Америка, которую возглавил Джо Байден, начала экстренно выводить свои силы. Именно поспешность вывода американского контингента противники Байдена называют главной причиной афганской катастрофы.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.