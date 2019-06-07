Трамп снял с себя ответственность за плохие отношения с Россией, списав все на ведьм

Дональд Трамп в интервью Fox News назвал конкретное событие, которое испортило отношения между США и Россией. По его мнению, это расследование спецпрокурора Мюллера. Однако американский лидер сразу оговорился, что существует возможность их исправить.

"Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией, я считаю, они пострадали из-за липовой охоты на ведьм. Я могу иметь хорошие отношения с Россией", - уверил Трамп телезрителей.

Напомним, спецпрокурор Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы по инициативе демократов американского парламента, которые Москва отрицала.

В апреле спецпрокурор завершил свою работу по этому делу, подтвердив обвинения во "вмешательстве". При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как и в Кремле, так и в Белом доме.