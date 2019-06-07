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Трамп снял с себя ответственность за плохие отношения с Россией, списав все на ведьм

07 июня 2019, 11:09  •  22 • Политика
Трамп сделал заявление об испорченных отношениях с Россией. "Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией, я считаю, они пострадали из-за липовой охоты на ведьм", - снял с себя ответственность американский лидер.
Дональд Трамп в интервью Fox News назвал конкретное событие, которое испортило отношения между США и Россией. По его мнению, это расследование спецпрокурора Мюллера. Однако американский лидер сразу оговорился, что существует возможность их исправить.
"Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией, я считаю, они пострадали из-за липовой охоты на ведьм. Я могу иметь хорошие отношения с Россией", - уверил Трамп телезрителей.
Напомним, спецпрокурор Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы по инициативе демократов американского парламента, которые Москва отрицала.
В апреле спецпрокурор завершил свою работу по этому делу, подтвердив обвинения во "вмешательстве". При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как и в Кремле, так и в Белом доме.

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