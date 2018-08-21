Трамп снова заговорил о попытках встретиться с высшим руководством Ирана

Президент США Дональд Трамп снова выразил готовность встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани. В своем традиционном стиле Трамп совершенно противоречиво рассказал о намерении вести переговоры с иранской стороной.

Свои заявления Трамп сделал в интервью агентству Reuters. Так, он заявил, что было бы хорошо встретиться в президентом Ирана. Однако, если иранская сторона не собирается идти на диалог, то Трампа «нет до этого никакого дела».

Трамп признался, что США не пытались наладить дипломатический контакт с Ираном и начать вести разговоры о такой встречи. В свою очередь, Иран уже неоднократно заявлял о том, что очень скептически относится к попыткам таких переговоров.