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Трамп снова заговорил о попытках встретиться с высшим руководством Ирана
21 августа 2018, 04:09 • 21 • В мире
Президент США Дональд Трамп в очередной раз предложил Иранскому руководству сесть за стол переговоров.
Президент США Дональд Трамп снова выразил готовность встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани. В своем традиционном стиле Трамп совершенно противоречиво рассказал о намерении вести переговоры с иранской стороной.
Свои заявления Трамп сделал в интервью агентству Reuters. Так, он заявил, что было бы хорошо встретиться в президентом Ирана. Однако, если иранская сторона не собирается идти на диалог, то Трампа «нет до этого никакого дела».
Трамп признался, что США не пытались наладить дипломатический контакт с Ираном и начать вести разговоры о такой встречи. В свою очередь, Иран уже неоднократно заявлял о том, что очень скептически относится к попыткам таких переговоров.
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