Трамп снова станет президентом за счет "скрытых" сторонников

Дональд Трамп победит во второй раз на президентских выборах в США 3 ноября. Таким прогнозом поделился политолог Роберт Кахейли, который точно предсказал исход голосования 2016 года.

Организация Trafalgar Group опросила избирателей, после чего выяснилось, что американский президент лидирует в нескольких основных штатах, пусть и с небольшим отрывом. Политолог уверен, что за главу государства проголосуют во Флориде, Огайо, Северной Каролине и Джорджии.

Кроме того, не стоит забывать о "скрытых" сторонниках Трампа, которые открыто о своих политических взглядах не говорят, избегая подобных опросов. Как считает Кахейли, именно их голоса, которые не учитывались при исследовании, могут повлиять на исход выборов и принести 45-му президенту новую победу, сообщает Fox News.