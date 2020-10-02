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Трамп сможет извлечь выгоду из своей болезни - эксперт

02 октября 2020, 14:05  •  32 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Pete Marovich via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Президент США с женой заразились коронавирусом очень вовремя
Инфицирование главы Белого дома Дональда Трампа вирусом COVID-19 может повернуть ход избирательной кампании в США в пользу действующего президента. Болезнь сблизила его с рядовыми американцами, пострадавшими от эпидемии, и дала повод изменить график дебатов с соперником Джо Байденом.
По традиции, претенденты на пост главы Соединенных Штатов трижды сходятся в очном поединке в прямом эфире в последний месяц перед выборами. Один раунд уже прошел. Осталось два. Но пока Трамп болен, он не сможет в них участвовать. Поэтому американским властям предстоит решить, что делать с дебатами: переносить ли на более поздний срок или менять Трампа на его кандидата в вице-президенты Майка Пенса, что вполне допустимо, отмечает политолог Станислав Бышок.
"Последний вариант, возможно, был бы даже на руку действующему президенту, поскольку у Пенса существенно ниже антирейтинг, и в целом он может обеспечить Трампу поддержку более умеренных и беспартийных избирателей", – полагает Бышок.
Да и само заражение Трампа и его жены коронавирусом может добавить главе Белого дома симпатий избирателей, пишет РИА ФАН. Среди американцев рекордное число заболевших. Если раньше они могли упрекать президента в недостаточных мерах борьбы с распространением эпидемии, то сейчас он оказался в одинаковом с ними положении.
Что касается исполнения Трампом обязанностей главы США, то тут больших проблем не ожидается. По оценке личного врача президентской четы, Дональд и Мелания чувствуют себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.
О заражении Трампа стало известно 2 октября. Это сообщение обвалило нефтяные рынки и негативно повлияло на курс рубля.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 г., досрочное голосование проходит необычно активно.

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