Трамп слил проамериканскую агентуру влияния, а Меркель протрезвела • 214 • Аналитика







Явно не собираясь гасить конфликт, он продолжил критиковать своих военных и экономических партнеров. В преддверии встречи с Ким Чин Ыном американский президент, томясь ожиданием, буквально бомбардировал мировую аудиторию твитами, в которых отчитывал союзников за эгоизм и потребительское отношение к Америке.









Он осудил политику Канады и Евросоюза, имеющих огромный профицит в экономических отношениях с США. Американский лидер также выразил уверенность, что ЕС должен гораздо больше тратить на военные нужды и финансирование НАТО.



Досталось персонально и ФРГ. «Германия (медленно) направляет в сторону НАТО один процент от своего ВВП, в то время как мы платим 4 процента от гораздо более крупного ВВП. Неужели кто-то верит, что во всем этом есть смысл?» — написал Трамп в своем Twitter в ночь на понедельник, 11 июня, пригрозив: «Грядут изменения!»



Американский лидер объявил, что страны ЕС «наживаются» на США в торговле и при этом пользуются защитой Америки. «США покрывают почти весь бюджет НАТО, защищая многие страны, которые жульничают в торговле (они покрывают лишь малую часть расходов — и смеются)», — написал Трамп, утверждая что Евросоюз в торговле с США имеет профицит в 151 млрд. долл. и поэтому должен значительно увеличить свои расходы на оборону.







Происходящее – весьма скверный знак для США. Трамп делает то, чего раньше никогда не происходило. Он выносит сор из избы, тем самым ставя под сомнение североатлантическое единство и демонстрируя тяжелый кризис, охвативший западный блок.



Надо сказать, что различные внутренние трения, подчас весьма серьезные, имели место и раньше, однако они всегда разрешались кулуарно.



Еще со времен плана Маршалла были созданы многочисленные механизмы влияния на европейские страны, включающие секретные договоры и негласные традиции. Помимо этого, Вашингтон на протяжении десятилетий старательно выращивал и прикармливал европейскую политическую элиту. Спецслужбы США скрупулёзно и заботливо собирали компромат на европейских деятелей, чтобы каждый из них плотно сидел на своем крючке.



Вспомним сравнительно недавний скандал, когда выяснилось, что объектами прослушки Агентства национальной безопасности США были 320 представителей немецкой политической и экономической элиты, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель.



И то, что происходит ныне, вызывает немалое изумление. Почему вместо того, чтобы решать проблемы, используя неформальные и неявные каналы влияния на европейских партнеров, американский лидер устраивает публичные скандалы и демарши, стая в неловкое положение как самого себя, так и своих контрагентов?



Неужели Вашингтон утратил все свои многочисленные рычаги влияния на европейскую элиту? Или, может быть, Трамп просто не умеет с ними управляться?



В США, между прочим, довольно широко распространено мнение, что столь странное поведение президента связано, с одной стороны, стремлением угодить крупным промышленникам, внутренним группам, от которых он намерен получить деньги на переизбрание, а с другой стороны, убедить избирателей из числа простых американцев, что он стоит на страже их интересов. И готов ради их защиты даже идти на конфликт с союзниками.



«Извините, но мы больше не можем позволять нашим друзьям или врагам наживаться на нас в торговой сфере. Для нас американский рабочий должен быть на первом месте!» — написал он в своем Twitter.



Такие действия оцениваются его американскими оппонентами как дешевый популизм по принципу «после нас хоть потоп», несущий ради сиюминутной выгоды долгосрочный и колоссальный ущерб положению США в мире.



Так, экс-шеф ЦРУ Джон Бреннан, обращаясь к американским партнерам, дал понять, что Дональд Трамп — случайность и временная неприятность, которую нужно просто пережить.



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«Ваши выходки и плохо продуманная протекционистская политика вредят нашему международному положению и национальным интересам. Ваше мировоззрение не отражает американских идеалов. Друзьям и союзникам: не беспокойтесь, мистер Трамп — это «временное недоразумение». Америка, которой вы ее знали, вскоре вернется», — написал Бреннан в свой Twitter.



Впрочем, в американском обществе куда большим авторитетом, нежели отставные чиновники, пользуются спортсмены, музыканты, актеры. Но и на этом направлении у президента США не все благополучно.



Так, под впечатлениями о саммите «большой семерки» известный актер Роберт де Ниро выругался, говоря о Дональде Трампе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.







«Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп… Хватит говорить: «Долой Трампа», надо: «Не пошел бы он», — произнес де Ниро на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке, после чего зал взорвался аплодисментами.



Как мы видим, несмотря на все свои усилия, Трамп не сумел добиться такой степени лояльности американцев, чтобы его по крайней мере не оскорбляли публично.



Что до Европы, то там дела Трампа складываются еще хуже. Прежде всего потому, что своими выпадами в адрес ЕС он резко снижает возможности проамериканской части европейской элиты, подрывает ее позиции, дезориентирует и демотивирует ее членов. 47 ронинов нашего хутора



Даже один из самых проамериканских лидеров Европы, Ангела Меркель, вынуждена была признать, что встреча лидеров G7 произвела на неё «удручающее впечатление», а прошедшие переговоры стали для неё «отрезвляющим опытом».



Каждое скандальное выступление Трампа усиливает антиамериканские настроения в европейских странах и укрепляет позиции противников доминирования США. Все громче звучат голоса европейских политиков — как левых, так и правых традиционалистов, говорящих о том, что США не защищает Европу, а, напротив, создает угрозы для ее безопасности, втягивая ее в опасное и ненужное противостояние с Россией, в бессмысленные для нее военные авантюры на Ближнем и Среднем Востоке. Что Вашингтон пытается заставить европейцев увеличить затраты на содержание НАТО, блок, который служит прежде всего американским интересам.



И эти заявления находят все более широкую поддержку в общественном сознании Старого Света. И игнорировать этот факт даже самые проамериканские политики ЕС не в состоянии.



А шантаж и угрозы Трампа в адрес европейских партнеров гораздо больше пугают некоторых его соотечественников, которые, подобно Джону Бренанну, приходят в ужас от дальнейших перспектив США на мировой арене, открывающихся в свете проводимой хозяином Белого дома внешней политики. Похоже, что очевидный провал саммита G7, продемонстрировавший полный разлад США с их ближайшими союзниками, приведший в ужас многих в Вашингтоне и в Брюсселе, нисколько не обескуражил самого Трампа.Явно не собираясь гасить конфликт, он продолжил критиковать своих военных и экономических партнеров. В преддверии встречи с Ким Чин Ыном американский президент, томясь ожиданием, буквально бомбардировал мировую аудиторию твитами, в которых отчитывал союзников за эгоизм и потребительское отношение к Америке.Он осудил политику Канады и Евросоюза, имеющих огромный профицит в экономических отношениях с США. Американский лидер также выразил уверенность, что ЕС должен гораздо больше тратить на военные нужды и финансирование НАТО.Досталось персонально и ФРГ. «Германия (медленно) направляет в сторону НАТО один процент от своего ВВП, в то время как мы платим 4 процента от гораздо более крупного ВВП. Неужели кто-то верит, что во всем этом есть смысл?» — написал Трамп в своем Twitter в ночь на понедельник, 11 июня, пригрозив: «Грядут изменения!»Американский лидер объявил, что страны ЕС «наживаются» на США в торговле и при этом пользуются защитой Америки. «США покрывают почти весь бюджет НАТО, защищая многие страны, которые жульничают в торговле (они покрывают лишь малую часть расходов — и смеются)», — написал Трамп, утверждая что Евросоюз в торговле с США имеет профицит в 151 млрд. долл. и поэтому должен значительно увеличить свои расходы на оборону.Происходящее – весьма скверный знак для США. Трамп делает то, чего раньше никогда не происходило. Он выносит сор из избы, тем самым ставя под сомнение североатлантическое единство и демонстрируя тяжелый кризис, охвативший западный блок.Надо сказать, что различные внутренние трения, подчас весьма серьезные, имели место и раньше, однако они всегда разрешались кулуарно.Еще со времен плана Маршалла были созданы многочисленные механизмы влияния на европейские страны, включающие секретные договоры и негласные традиции. Помимо этого, Вашингтон на протяжении десятилетий старательно выращивал и прикармливал европейскую политическую элиту. Спецслужбы США скрупулёзно и заботливо собирали компромат на европейских деятелей, чтобы каждый из них плотно сидел на своем крючке.Вспомним сравнительно недавний скандал, когда выяснилось, что объектами прослушки Агентства национальной безопасности США были 320 представителей немецкой политической и экономической элиты, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель.И то, что происходит ныне, вызывает немалое изумление. Почему вместо того, чтобы решать проблемы, используя неформальные и неявные каналы влияния на европейских партнеров, американский лидер устраивает публичные скандалы и демарши, стая в неловкое положение как самого себя, так и своих контрагентов?Неужели Вашингтон утратил все свои многочисленные рычаги влияния на европейскую элиту? Или, может быть, Трамп просто не умеет с ними управляться?В США, между прочим, довольно широко распространено мнение, что столь странное поведение президента связано, с одной стороны, стремлением угодить крупным промышленникам, внутренним группам, от которых он намерен получить деньги на переизбрание, а с другой стороны, убедить избирателей из числа простых американцев, что он стоит на страже их интересов. И готов ради их защиты даже идти на конфликт с союзниками.«Извините, но мы больше не можем позволять нашим друзьям или врагам наживаться на нас в торговой сфере. Для нас американский рабочий должен быть на первом месте!» — написал он в своем Twitter.Такие действия оцениваются его американскими оппонентами как дешевый популизм по принципу «после нас хоть потоп», несущий ради сиюминутной выгоды долгосрочный и колоссальный ущерб положению США в мире.Так, экс-шеф ЦРУ Джон Бреннан, обращаясь к американским партнерам, дал понять, что Дональд Трамп — случайность и временная неприятность, которую нужно просто пережить.«Ваши выходки и плохо продуманная протекционистская политика вредят нашему международному положению и национальным интересам. Ваше мировоззрение не отражает американских идеалов. Друзьям и союзникам: не беспокойтесь, мистер Трамп — это «временное недоразумение». Америка, которой вы ее знали, вскоре вернется», — написал Бреннан в свой Twitter.Впрочем, в американском обществе куда большим авторитетом, нежели отставные чиновники, пользуются спортсмены, музыканты, актеры. Но и на этом направлении у президента США не все благополучно.Так, под впечатлениями о саммите «большой семерки» известный актер Роберт де Ниро выругался, говоря о Дональде Трампе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.«Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп… Хватит говорить: «Долой Трампа», надо: «Не пошел бы он», — произнес де Ниро на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке, после чего зал взорвался аплодисментами.Как мы видим, несмотря на все свои усилия, Трамп не сумел добиться такой степени лояльности американцев, чтобы его по крайней мере не оскорбляли публично.Что до Европы, то там дела Трампа складываются еще хуже. Прежде всего потому, что своими выпадами в адрес ЕС он резко снижает возможности проамериканской части европейской элиты, подрывает ее позиции, дезориентирует и демотивирует ее членов.Даже один из самых проамериканских лидеров Европы, Ангела Меркель, вынуждена была признать, что встреча лидеров G7 произвела на неё «удручающее впечатление», а прошедшие переговоры стали для неё «отрезвляющим опытом».Каждое скандальное выступление Трампа усиливает антиамериканские настроения в европейских странах и укрепляет позиции противников доминирования США. Все громче звучат голоса европейских политиков — как левых, так и правых традиционалистов, говорящих о том, что США не защищает Европу, а, напротив, создает угрозы для ее безопасности, втягивая ее в опасное и ненужное противостояние с Россией, в бессмысленные для нее военные авантюры на Ближнем и Среднем Востоке. Что Вашингтон пытается заставить европейцев увеличить затраты на содержание НАТО, блок, который служит прежде всего американским интересам.И эти заявления находят все более широкую поддержку в общественном сознании Старого Света. И игнорировать этот факт даже самые проамериканские политики ЕС не в состоянии.А шантаж и угрозы Трампа в адрес европейских партнеров гораздо больше пугают некоторых его соотечественников, которые, подобно Джону Бренанну, приходят в ужас от дальнейших перспектив США на мировой арене, открывающихся в свете проводимой хозяином Белого дома внешней политики. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 214 Источник Похожие новости Как фильм «Черновик» очерняет нашу историю и страну Легко жить украинской пропаганде! И тяжело — российской «Сохраните лицо, цельтесь в сердце!»

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