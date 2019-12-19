Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен

Автор:

Латышев Сергей

Шесть часов будут длиться сегодня дебаты по импичменту президента США Дональда Трампа в нижней палате парламента США, юридическим комитетом которой хозяину Белого дома предъявлены два обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Палаты представителей.

Демократам всё же удалось «зацепить» Трампа русскими, в роли которых на этот раз выступили украинцы (для многих американцев, как и для нас, это одно и то же). Трамп, дескать, не так поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он попытался вынудить того снабдить свою администрацию компроматом о коррупции на Украине семейства бывшего вице-президента США Джо Байдена, который будет баллотироваться от Демпартии на президентских выборах 2020 года и пока лидирует среди демократических претендентов.

При этом коррупцию семейства Байденов, которой заинтересовался Трамп, а также обвинения президента в том, что якобы «помогавшие» ему «русские хакеры» — это были пытавшиеся скомпрометировать его украинские, которых ангажировали демократы, критики президента демонстративно игнорируют. Процедура импичмента в отношении Трампа была выдвинута демократами 24 сентября 2019 года. В ходе больше похожих на театральные представления многочисленных слушаний, на которые вызывались только нужные демократам свидетели, они нарисовали ужасную картину, согласно которой США управляет страшный преступник, который должен сидеть в тюрьме.

У президента США Дональда Трампа очень толстая кожа и крепкие нервы. Фото: Ron Sachs / Globallookpress

Пиррова победа демократов

Исход дебатов в контролируемой демократами Палате представителей не вызывает ни малейших сомнений. Её спикер Нэнси Пелоси уже объявила: «Мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента против президента США». Добьются этим демократы только одного: пока республиканский Сенат (чтобы отстранить президента от власти, демократы должны заручиться поддержкой двух третей сенаторов) не похоронит эту инициативу, Трампа будут официально называть президентом, которому «объявлен импичмент». Никаких ущемлений его полномочий не будет, когда дело об импичменте перейдёт в Сенат.

Согласно процедуре, там развернётся судебный процесс, в котором сенаторы станут присяжными, а члены Палаты представителей выступят в качестве стороны обвинения. Сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении Трампа от власти в январе. Затягивать это бездарное шоу республиканцы не намерены и постараются покончить с ним как можно быстрее.

Процедура импичмента президента всего трижды инициировалась в истории США и лишь один президент — Ричард Никсон, — чтобы избежать его, досрочно покинул свой пост. Чтобы импичмент Трампу, которому Никсон в своё время предсказал, что тот станет однажды президентом, был объявлен, необходимо не менее 67 голосов сенаторов. Столько их демократы не получат никогда, так как республиканцам принадлежит 53 места из 100 в Сенате.

Сенат, в отличие от Палаты представителей, находится под контролем республиканцев, партии президента Трампа. Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress

Импичмент застрянет в Сенате

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл уже заявил, что Сенат призван действовать как суд, а не «возобновлять расследование из-за небрежности сторонников импичмента». Так он ответил на письмо лидера демократического меньшинства в верхней палате Чака Шумера, предложившего вызвать в Сенат для дачи показаний ещё целый ряд «свидетелей», а на самом деле просто обиженных Трампом деятелей вроде бывшего президентского советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Макконнелл убеждён, что приглашение «свидетелей» в Сенат создаст «кошмарный прецедент», и настаивает, что роль верхней палаты ­заключается не в поиске новых фактов, а в рассмотрении выдвинутых против президента обвинений. Этот призыв Шумера свидетельствует, считает он, что «даже демократы… начинают понимать, насколько ущербным был затеянный Палатой представителей поспешный процесс».

Лидер республиканского большинства в Сенате, как видим, хочет покончить с этим делом максимально быстро, и у него получится это, если его поддержит хотя бы 51 сенатор. Если же четыре республиканских сенатора поддержат по данному вопросу Шумера, Сенату придётся выслушивать новых «свидетелей». Более вероятен первый вариант, но и второй ничем серьёзным Трампу не грозит, он просто затянет это дешёвое политическое шоу, которое Трампу на самом деле выгодно.

Трамп возмущён и будет защищаться

«Фарс с импичментом — величайшая авантюра в истории американской политики, — написал в своём любимом Twitter, комментируя происходящее, президент Трамп. — СМИ фейковых новостей и их партнёр, Демократическая партия, работают сверхурочно, пытаясь как можно больше осложнить жизнь Республиканской партии».

К счастью, народ этой страны по-прежнему видит, что это — не более чем партийное мошенничество,

— заявила официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм.

Президент США Трамп продолжает собирать на своих митингах толпы сторонников. Фото: Paul Hennessy / Globallookpress

Её босс между тем намерен не только обороняться. Трамп задумался о пересмотре всех дел, инициированных сторонниками демократов в результате официально признанной незаконной слежки ФБР за его предвыборным штабом. Трамп задал законный вопрос: если эта спецслужба и её бывшее руководство оказались «нечистыми на руку» и нарушили закон, «не следует ли тогда пересмотреть или отвергнуть все эти липовые дела?»

«Они хотят объявить мне импичмент (я не беспокоюсь по этому поводу!) и в то же самое время сами нарушали закон самыми разными способами. Эти люди — сумасшедшие!» — написал в своём Twitter Трамп.

Народ видит всё

Недостойную возню демократов видит не только Трамп, идущий на перевыборы под лозунгом «Сохраним Америку великой», и руководство республиканцев, но и широкие слои американского народа, несмотря на неистовую кампанию демократов в СМИ по очернению президента.

Согласно проведённому 11-15 декабря опросу Quinnipiac University, 43% американцев поддерживают Трампа, 52% — недовольны деятельностью главы Белого дома.

Тем не менее это наивысший рейтинг одобрения Трампа со стороны избирателей за полгода. Предыдущий опрос в октябре показал, что Трампа поддерживали тогда только 38% американцев. Заокеанские эксперты считают, что рост популярности Трампа вызван укреплением экономики страны, фондового рынка, дальнейшим сокращением безработицы (минимальный уровень за последние полвека). Однако никаких «прорывов» по этой части за последние несколько месяцев не произошло, чтобы обеспечить 5-процентный рост популярности хозяина Белого дома.

Делаем выводы

Совершенно очевидно, что этот рост в первую очередь подстегнуло раздражение избирателей в связи с продолжающейся травлей Трампа со стороны демократов и «Вашингтонского болота», которое тот, идя на первый президентский срок, обещал «осушить», чтобы вернуть американцам угнанную у них глобалистской элитой страну.

Поэтому проголосованный Палатой представителей импичмент Трампа лишь поможет президенту победить на следующих выборах. Это так просто и очевидно, что приходится согласиться с мнением президента США, что руководство Демпартии действительно сошло с ума.