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Трамп сделал заявление о "надувательстве" США в отношении России
07 октября 2020, 09:35 • 222 • Политика
Президент собирается рассекретить документы
Дональд Трамп заявил, что дал разрешение на полное рассекречивание документов, касающихся его связи с Россией. Лидер отметил, что это коснется "величайшего политического преступления" в истории страны.
Напомним, во время предыдущих выборов на Дональда Трампа обвиняли в сговоре с Россией. 6 октября глава Нацразведки Джон Рэтклифф рассекретил материалы, касающиеся намерения Хилари Клинтон обвинить Трампа в сговоре с Россией, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг своей электронной почты, указывает телеканал "360".
В нынешних выборах оппонент президента США Джо Байден также обвиняет Трампа в сговоре с Россией, пишет URA.RU, хотя за два года расследований американской разведки никаких доказательств сговора так и не было представлено.
"Я дал полное право на абсолютное рассекречивание любых и всех документов, относящихся к величайшему политическому ПРЕСТУПЛЕНИЮ в Американской Истории, надувательстве в отношении России. Аналогичного скандалу с электронной почтой Хилари Клинтон. Никакого редактирования!", – написал президент США в "Твиттере".
Также лидер прикрепил к своему заявлению слова американского сторонника теорий заговора Пола Сперри, который заявил, что после обнародования всех документов американцы наконец поймут, что история со сговором Трампа с Россией стала "политической уловкой", в которую также втянули и их.
Накануне президентских выборов у американского президента обнаружили коронавирус. Лидера пытаются лечить инновационными методами, однако его состояние вызывает опасения. К примеру, накануне лидер стал задыхаться во время брифинга. Эксперты полагают, что болезнь Трампа может не лучшим образом сказаться на России.
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