Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
Главная / Политика

Трамп сделал заявление о "надувательстве" США в отношении России

07 октября 2020, 09:35  •  222 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Президент собирается рассекретить документы
Дональд Трамп заявил, что дал разрешение на полное рассекречивание документов, касающихся его связи с Россией. Лидер отметил, что это коснется "величайшего политического преступления" в истории страны.
Напомним, во время предыдущих выборов на Дональда Трампа обвиняли в сговоре с Россией. 6 октября глава Нацразведки Джон Рэтклифф рассекретил материалы, касающиеся намерения Хилари Клинтон обвинить Трампа в сговоре с Россией, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг своей электронной почты, указывает телеканал "360".
В нынешних выборах оппонент президента США Джо Байден также обвиняет Трампа в сговоре с Россией, пишет URA.RU, хотя за два года расследований американской разведки никаких доказательств сговора так и не было представлено.
I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020
"Я дал полное право на абсолютное рассекречивание любых и всех документов, относящихся к величайшему политическому ПРЕСТУПЛЕНИЮ в Американской Истории, надувательстве в отношении России. Аналогичного скандалу с электронной почтой Хилари Клинтон. Никакого редактирования!", – написал президент США в "Твиттере".
Также лидер прикрепил к своему заявлению слова американского сторонника теорий заговора Пола Сперри, который заявил, что после обнародования всех документов американцы наконец поймут, что история со сговором Трампа с Россией стала "политической уловкой", в которую также втянули и их.
Накануне президентских выборов у американского президента обнаружили коронавирус. Лидера пытаются лечить инновационными методами, однако его состояние вызывает опасения. К примеру, накануне лидер стал задыхаться во время брифинга. Эксперты полагают, что болезнь Трампа может не лучшим образом сказаться на России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



222
Источник
Похожие новости
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию покушения на убийство
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить Путина
07 октября 2020, 00:25
"Я знаю эту породу наизусть": Зюганов отвесил сомнительный комплимент Навальному
07 октября 2020, 00:25
"Мы не против": Киев готов разместить британских десантников, высадившихся на "задворках России"
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию п...
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву...
07 октября 2020, 00:25
Анна Каренина или Мата Хари? – кем была погибшая сотрудница посольства США в Киеве
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2020, 16:15
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии разбит?
05 октября 2020, 00:45
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
02 октября 2020, 02:10
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Навального в ООН
06 октября 2020, 03:20
"Если бы не вы, мы бы пили "Баварское": Гурнов анекдотом объяснил суть армяно-азербайджанской войны
02 октября 2020, 04:00
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
04 октября 2020, 21:05
76% "предателей"? Почему украинцы выбрали Путина
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.