Трамп сделал своё дело, Трамп не может уйти • 83 • Аналитика

Без фейков и без троллей



За океаном такой текст могут смело записывать в качестве очередной попытки русских повлиять на американский выбор-2020. Впрочем, в России теперь ведь только журналисты из парламентского пула вспоминают, как глубокой осенью 2016 года наши думцы «отмечали» победу Дональда Трампа. Пикник на обочине был даже ярче, чем празднование дружно проваленного импичмента первого президента России Ельцина.



Вообще-то, время подтвердило правильность выбора российских законотворцев, как бы к ним ни относились сейчас. С республиканцами в Белом доме, вашингтонском, не нашем на Москве-реке, какое-никакое партнёрство России всегда удавалось чуть лучше, чем с демократами. Последние настолько увязли в идеях толерантности и картонной демократии, что так и не могут подогнать под них достойных лидеров – «настоящих буйных», как у Высоцкого.



Кадровый транзит Обама – Хиллари – старина Байден весьма впечатляет уже сам по себе, тем более что в американской практике слишком уж часто конкретные люди оказываются важнее идей. Особенно в условиях почти полного их отсутствия. Идея поставить на колени всех «белых» со всей очевидностью не прокатывает, как, впрочем, вряд ли прокатит и что-нибудь более конкретное на почве обновлённого Интернационала.





В кулуарах ООН дело уже дошло до публичной обструкции в адрес «Чёрного квадрата», а давно забытая героиня сотен русских анекдотов Анжела Дэвис (на фото выше) может сколько угодно распространяться по поводу начавшейся в США революции. Однако ей стоит напомнить, что в американской истории трудно найти большего республиканца, не по партийной принадлежности, а по сути, чем президент-демократ Франклин Рузвельт.



Нынешнему же хозяину Белого дома нельзя не отдать должного уже за то, что он не постеснялся в разгар антивирусной истерии сделать свой личный, едва ли не самый истеричный прогноз о 200 тысячах американских жертв от коронавируса. Причём Трамп набрался храбрости даже назвать это неплохим результатом.



Пока всё, похоже, идёт к тому, что итоговый результат у ковбоя и спортсмена может оказаться намного лучше. Однако Трамп ни тогда, ни сейчас и не подумал признать, что страшные потери от COVID-19 в США напрямую связаны с полным крахом самой идеи построения хотя бы некоего подобия социальной медицины, которую так и не смог довести до ума его предшественник Барак Обама.



Последний клапан

Если кто-то забыл, так в 1912 году Ленин назвал одну из своих наиболее обстоятельных работ с критикой столыпинских преобразований в деревне. Причём уже после трагической гибели премьера, которого теперь принято однозначно называть «великим». Клапан из-за мировой войны не сработал, крестьяне захотели земли – всей и сразу, но получили в конце концов коллективизацию и жизнь без паспортов.





Спорить тут с классиком – занятие неблагодарное, тем более что в данном случае нам интереснее, каким будет последний клапан в США. Пауза в событиях, которые сейчас нарастают за океаном, может затянуться и до ноября. Пар вроде бы выпущен, армия готова раздавить революционную гидру в любой момент и в любой точке великой страны.



Преимущество Трампа сейчас заключается в том, что уже все те, кто с такой готовностью опустились на колени, могут в какой-то момент откликнуться на его призыв «встать!» Если, конечно, такой призыв будет. Но ведь продолжать и дальше верить в то, что сейчас речь идёт всего лишь о том, чтобы во второй раз не пустить в Белый дом его нынешнего хозяина, было бы верхом наивности.



Замес задуман куда круче. Президентов в США при необходимости убирали так же легко, как императоров в России. Никсона под импичмент подвели, а Линкольна, Мак-Кинли и Кеннеди просто убили. Если бы дело было только в том, чтобы освободить главное кресло в Белом доме под Джо Байдена (и кто там у него в претендентах в вице-президенты), вряд ли стоило устраивать кризис общенационального масштаба.



Впрочем, якобы объявленная будто бы прямо из ВОЗ пандемия оказалась очень кстати, став удобным поводом к реализации таких планов, которые в иное время даже на стол большим людям класть не разрешили бы. Чего стоят в этом смысле хотя бы российские конституционные поправки, до боли напоминающие тезис о бунте: осмысленные, но беспощадные.



Страсти по…

Тем не менее, не может не пугать тот факт, что революция «либерти», совсем не такая, о которой с придыханием вещает Анжела Дэвис, уже пошла на экспорт. Революции цветные по сравнению с такой – это и вправду всего лишь цветочки. Тут вам и цифровое рабство, и толерантность до абсурда и полное всеобъемлющее табу на право назвать женщину женщиной. Таким дай возможность – они маску на Луну и Солнце нацепят.



Поистине шекспировская трагедия «Обамство и трампизм», вполне достойная отдельного разбора, по всем признакам сейчас достигла кульминации. Хотя предыдущего президента США теперь вспоминают почему-то довольно редко. Наверное, потому, что его успехи уж очень сомнительны и как-то не тянут на сравнение с бизнес-конкретикой Трампа.



Последнему сейчас могут ещё помочь и почти неизбежные успехи в посткризисном восстановлении экономики. Биржевики редко ошибаются, да к тому же масштабный провал ряда отраслей, проявлявших излишнюю самостоятельность, наряду с долларовой накачкой публики, призванной обеспечить кейнсианский «эффективный спрос», должны дать хотя бы первичную отдачу.





Барак Обама – фигура не слишком удобная в условиях нынешнего разгула ложной демократии. Он же был за настоящее равенство, а вовсе не за стремительно набирающий обороты «расизм наоборот». Тем более что сама по себе задачка обеспечить достойное место «цветным», да и вообще всем «иным» — это, согласитесь, как-то мелко по тем масштабам, на которые, кажется, замахнулись неолибералы всего мира, называющего себя "цивилизованным".



Понятно, что лично Дональд Джон Трамп как-то плохо вписался в перечень преемников связки клинтонов-бушей, которые служили фасадом системы управления США больше двадцати лет. Республиканцы периодически латали дыры после демократов, кто-то делал на этом деньги, большие и очень большие, но изоляционизм и консерватизм Трампа явно зашкалил.



Его отказ от претензий США на глобальное превосходство, плохо завуалированный торговыми войнами, санкциями и вмешательством везде и во всё, пусть косвенно, но помог выйти в лидеры Китаю. Возможно, спас от экономического «поглощения» США и Китаем Европу. И во многом помог не остаться «за скобками» и России. За океаном такой текст могут смело записывать в качестве очередной попытки русских повлиять на американский выбор-2020. Впрочем, в России теперь ведь только журналисты из парламентского пула вспоминают, как глубокой осенью 2016 года наши думцы «отмечали» победу Дональда Трампа. Пикник на обочине был даже ярче, чем празднование дружно проваленного импичмента первого президента России Ельцина.Вообще-то, время подтвердило правильность выбора российских законотворцев, как бы к ним ни относились сейчас. С республиканцами в Белом доме, вашингтонском, не нашем на Москве-реке, какое-никакое партнёрство России всегда удавалось чуть лучше, чем с демократами. Последние настолько увязли в идеях толерантности и картонной демократии, что так и не могут подогнать под них достойных лидеров – «настоящих буйных», как у Высоцкого.Кадровый транзит Обама – Хиллари – старина Байден весьма впечатляет уже сам по себе, тем более что в американской практике слишком уж часто конкретные люди оказываются важнее идей. Особенно в условиях почти полного их отсутствия. Идея поставить на колени всех «белых» со всей очевидностью не прокатывает, как, впрочем, вряд ли прокатит и что-нибудь более конкретное на почве обновлённого Интернационала.В кулуарах ООН дело уже дошло до публичной обструкции в адрес «Чёрного квадрата», а давно забытая героиня сотен русских анекдотов Анжела Дэвис (на фото выше) может сколько угодно распространяться по поводу начавшейся в США революции. Однако ей стоит напомнить, что в американской истории трудно найти большего республиканца, не по партийной принадлежности, а по сути, чем президент-демократ Франклин Рузвельт.Нынешнему же хозяину Белого дома нельзя не отдать должного уже за то, что он не постеснялся в разгар антивирусной истерии сделать свой личный, едва ли не самый истеричный прогноз о 200 тысячах американских жертв от коронавируса. Причём Трамп набрался храбрости даже назвать это неплохим результатом.Пока всё, похоже, идёт к тому, что итоговый результат у ковбоя и спортсмена может оказаться намного лучше. Однако Трамп ни тогда, ни сейчас и не подумал признать, что страшные потери от COVID-19 в США напрямую связаны с полным крахом самой идеи построения хотя бы некоего подобия социальной медицины, которую так и не смог довести до ума его предшественник Барак Обама.Если кто-то забыл, так в 1912 году Ленин назвал одну из своих наиболее обстоятельных работ с критикой столыпинских преобразований в деревне. Причём уже после трагической гибели премьера, которого теперь принято однозначно называть «великим». Клапан из-за мировой войны не сработал, крестьяне захотели земли – всей и сразу, но получили в конце концов коллективизацию и жизнь без паспортов.Спорить тут с классиком – занятие неблагодарное, тем более что в данном случае нам интереснее, каким будет последний клапан в США. Пауза в событиях, которые сейчас нарастают за океаном, может затянуться и до ноября. Пар вроде бы выпущен, армия готова раздавить революционную гидру в любой момент и в любой точке великой страны.Преимущество Трампа сейчас заключается в том, что уже все те, кто с такой готовностью опустились на колени, могут в какой-то момент откликнуться на его призыв «встать!» Если, конечно, такой призыв будет. Но ведь продолжать и дальше верить в то, что сейчас речь идёт всего лишь о том, чтобы во второй раз не пустить в Белый дом его нынешнего хозяина, было бы верхом наивности.Замес задуман куда круче. Президентов в США при необходимости убирали так же легко, как императоров в России. Никсона под импичмент подвели, а Линкольна, Мак-Кинли и Кеннеди просто убили. Если бы дело было только в том, чтобы освободить главное кресло в Белом доме под Джо Байдена (и кто там у него в претендентах в вице-президенты), вряд ли стоило устраивать кризис общенационального масштаба.Впрочем, якобы объявленная будто бы прямо из ВОЗ пандемия оказалась очень кстати, став удобным поводом к реализации таких планов, которые в иное время даже на стол большим людям класть не разрешили бы. Чего стоят в этом смысле хотя бы российские конституционные поправки, до боли напоминающие тезис о бунте: осмысленные, но беспощадные.Тем не менее, не может не пугать тот факт, что революция «либерти», совсем не такая, о которой с придыханием вещает Анжела Дэвис, уже пошла на экспорт. Революции цветные по сравнению с такой – это и вправду всего лишь цветочки. Тут вам и цифровое рабство, и толерантность до абсурда и полное всеобъемлющее табу на право назвать женщину женщиной. Таким дай возможность – они маску на Луну и Солнце нацепят.Поистине шекспировская трагедия «Обамство и трампизм», вполне достойная отдельного разбора, по всем признакам сейчас достигла кульминации. Хотя предыдущего президента США теперь вспоминают почему-то довольно редко. Наверное, потому, что его успехи уж очень сомнительны и как-то не тянут на сравнение с бизнес-конкретикой Трампа.Последнему сейчас могут ещё помочь и почти неизбежные успехи в посткризисном восстановлении экономики. Биржевики редко ошибаются, да к тому же масштабный провал ряда отраслей, проявлявших излишнюю самостоятельность, наряду с долларовой накачкой публики, призванной обеспечить кейнсианский «эффективный спрос», должны дать хотя бы первичную отдачу.Барак Обама – фигура не слишком удобная в условиях нынешнего разгула ложной демократии. Он же был за настоящее равенство, а вовсе не за стремительно набирающий обороты «расизм наоборот». Тем более что сама по себе задачка обеспечить достойное место «цветным», да и вообще всем «иным» — это, согласитесь, как-то мелко по тем масштабам, на которые, кажется, замахнулись неолибералы всего мира, называющего себя "цивилизованным".Понятно, что лично Дональд Джон Трамп как-то плохо вписался в перечень преемников связки клинтонов-бушей, которые служили фасадом системы управления США больше двадцати лет. Республиканцы периодически латали дыры после демократов, кто-то делал на этом деньги, большие и очень большие, но изоляционизм и консерватизм Трампа явно зашкалил.Его отказ от претензий США на глобальное превосходство, плохо завуалированный торговыми войнами, санкциями и вмешательством везде и во всё, пусть косвенно, но помог выйти в лидеры Китаю. Возможно, спас от экономического «поглощения» США и Китаем Европу. И во многом помог не остаться «за скобками» и России. Пётр Ненароков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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