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Трамп сделал ставку на выборщиков и ждёт рекорда. Байден согласился на меньшее
03 ноября 2020, 22:35 • 19 • Политика
Президент США Дональд Трамп убеждён, что ему удастся переплюнуть свой показатель по голосам выборщиков. Он уверен, что наберёт даже больше, чем 306 голосов. В то же время его соперник Джо Байден также высказался, отметив, что если за него выскажутся 270 членов коллегии выборщиков, то он публично объявит о своей победе американцам.
В США в "день Х" претендующие на пост президента страны Дональд Трамп и Джо Байден делятся ожиданиями об исходе выборов. Действующий лидер страны Дональд Трамп убеждён, что он сумеет получить даже больше голосов выборщиков, чем в 2016 году.
Он напомнил, что в прошлый раз он заполучил в свою поддержку 306 голосов. На этих выборах будет и того больше, отметил он в эфире телеканала Fox News.
"Думаю, мы его [это число – ред.] превзойдём", - заявил Трамп.
Его соперник от Демократической партии Джо Байден согласен и на меньшее. По информации Axios со ссылкой на источники в штабе, Байден готов объявить о своей победе, если, по подсчетам СМИ, он наберет 270 голосов членов коллегии выборщиков.
Впрочем, именно столько необходимо набрать для победы на выборах.
Выборы в США проходят 3 ноября. Напомним, сегодня с 22:00 Царьград открывает онлайн-трансляцию "Ночь выборов", где в текстовом и видеоформате мы будем рассказывать о том, как проходит гонка Трампа и Байдена.
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