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Трамп сделал из Байдена "бешеную фигуру": Против гроссмейстера Путина не выстоит
18 августа 2020, 12:20 • 48 • Политика
Президент США Дональд Трамп не считает своего будущего соперника по выборам Джо Байдена способным выстоять против "гроссмейстера мирового уровня" - президента Владимира Путина. Несколькими фразами Трамп сделал из Байдена "бешеную фигуру".
Во время своего выступления перед сторонниками на митинге в Висконсине президент США Дональд Трамп сравнил президента России Владимира Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, председателя КНР Си Цзиньпина и северокорейского лидера Ким Чен Ына с гроссмейстерами мирового уровня.
Больше того, глава Белого дома заранее сделал из своего будущего соперника на президентских выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена, так называемую "бешеную фигуру", как в шахматах называют фигуру, которую неоднократно приносят в жертву для достижения пата. Чаще всего речь идёт о "бешеной ладье".
"Байден - это марионетка ультралевых, - заявил Трамп. - Он вообще не понимает, что происходит".
По словам американского лидера, он сам понял одно: "Путин, председатель Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, турецкий лидер Эрдоган - все они гроссмейстеры мирового уровня". И с ними Байдену не тягаться, против них он, по мнению Трампа, не выстоит на равных. Глава Белого дома не упустил случая в очередной раз поддеть будущего соперника и назвал его "человеком, который уже не соображает" и который "в свои лучшие годы был не таким замечательным".
Трамп считает, что если к власти придёт Байден, то "Китай завладеет США".
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