Трамп сдался за два часа: после переговоров с Си Цзиньпином президент США отказался от торговых пошлин против Китая

Дональд Трамп согласился не вводить дополнительные торговые пошлины против Китая. Об этом было заявлено по итогам двухчасовых переговоров президента США с главой КНР Си Цзиньпином в Аргентине. Мировые СМИ отмечают, что хотя Трамп и сдался Китаю в торговой войне, он все-таки выторговал серьезные преференции.

Китай и США договорились о прекращении «огня» в жестокой торговой войне после двухчасовых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином в Аргентине.

Трамп согласился отменить свое решение о повышении торговых пошлин против Китая с 1 января 2019 года, общая стоимость которых должна была составить около 200 млрд долларов. В свою очередь Китай согласился закупить у США «пока не согласованный, но значительный» объем сельскохозяйственных, промышленных и других товаров.

Предполагается, что закупки у американских фермеров начнутся немедленно, говорится в сообщении Белого дома. При этом предполагается, что если в течение 90 дней двустороннее соглашение не будет окончательно сформировано, Трамп все-таки увеличит пошлины.

Напомним, американо-китайская торговая война началась в сентябре 2018 года, когда администрация Трампа распорядилась увеличить таможенные пошлины на товары из КНР. Пекин ответил симметричными мерами.

Прежде чем Трамп согласился сдаться, он выторговал у Си обещания «структурных изменений» в части передачи технологий, защиты интеллектуальных прав, кибервторжений и других областях взаимодействия.

Об итогах переговоров в Аргентине пишет Reuters.