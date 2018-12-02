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Трамп сдался за два часа: после переговоров с Си Цзиньпином президент США отказался от торговых пошлин против Китая

02 декабря 2018, 12:09  •  174 • Политика
Дональд Трамп согласился не вводить дополнительные торговые пошлины против Китая. Об этом было заявлено по итогам двухчасовых переговоров президента США с главой КНР Си Цзиньпином в Аргентине. Мировые СМИ отмечают, что хотя Трамп и сдался Китаю в торговой войне, он все-таки выторговал серьезные преференции.
Китай и США договорились о прекращении «огня» в жестокой торговой войне после двухчасовых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином в Аргентине.
Трамп согласился отменить свое решение о повышении торговых пошлин против Китая с 1 января 2019 года, общая стоимость которых должна была составить около 200 млрд долларов. В свою очередь Китай согласился закупить у США «пока не согласованный, но значительный» объем сельскохозяйственных, промышленных и других товаров.
Предполагается, что закупки у американских фермеров начнутся немедленно, говорится в сообщении Белого дома. При этом предполагается, что если в течение 90 дней двустороннее соглашение не будет окончательно сформировано, Трамп все-таки увеличит пошлины.
Напомним, американо-китайская торговая война началась в сентябре 2018 года, когда администрация Трампа распорядилась увеличить таможенные пошлины на товары из КНР. Пекин ответил симметричными мерами.
Прежде чем Трамп согласился сдаться, он выторговал у Си обещания «структурных изменений» в части передачи технологий, защиты интеллектуальных прав, кибервторжений и других областях взаимодействия.
Об итогах переговоров в Аргентине пишет Reuters.

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