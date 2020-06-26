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Трамп "сдал" Косово: что он хочет в обмен?

26 июня 2020, 14:00  •  185 • Аналитика
© REUTERS / Leah Millis
Информацию о том, что президент Косово обвиняется в массовых убийствах сербов точно можно отнести к разряду сенсационных. Казалось бы, Косово как проект США и их европейских союзников относится к разряду приоритетов. Отсоединение этой территории от Сербии горячо приветствовалось и поддерживалось Западом. Однако задачи Белого дома резко поменялись. Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово внезапно "выстрелила". Да еще как.
Судьба Хашима Тачи как главного символа частично признанного государства, также как и других косовских политиков, теперь висит на волоске. Он и сам в этом виноват, отказавшись участвовать в продвигаемой Вашингтоном сделке с Белградом. Как утверждают источники, Сербия в рамках договоренности получила бы часть потерянных земель, но признала бы Косово и перестала блокировать его вступление в международные организации. Тачи ослушался и получил "ответку". К тому же Дональду Трампу в свете предстоящих выборов надо открещиваться от поддержки Вашингтоном абсолютно одиозных, много раз проштрафившихся иностранных политиков. Так сказать, хотя бы изредка вставать на "светлую сторону".
Но это лишь повод. Глубинные причины лежат в иной плоскости. Надежды Запада инкорпорировать Сербию в ЕС и НАТО постепенно рассеиваются. Все большее влияние в этой стране, а значит и на всех Балканах, приобретают Россия и Китай. Значит, Белграду, заявляющему о том, что он и дальше намерен придерживаться внеблокового статуса, должны быть обещаны новые "пряники". В этой связи Хашим Тачи стал разменной картой в игре американцев. Его стало не жалко. По сути, он в текущей конфигурации мелкая сошка, которой решили пожертвовать во имя более масштабных целей. Сработает ли такая технология – большой вопрос. Но Западу еще и не нравилась активность Приштины. Например, ее планы по созданию собственной косовской армии.
Как побочный эффект от преследования Тачи и его коллег может стать приведение Косова в более или менее божеский вид. Сегодня эта супекриминализированная территория – головная боль европейцев. А президент больше напоминает лидера бандформирования. Шлейф за ним тянется просто огромный. В том числе речь идет о торговле органами сербов во время гражданской войны в бывшей Югославии. Об этом заявляла даже экс-главный прокурор гаагского трибунала Карла дель Понте. На его счету и много чего другого. Увы, если этого человека и постигнет разящий меч правосудия, то сделано это будет исключительно по политическим причинам. Вот так и выглядят современные "институты справедливости".
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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