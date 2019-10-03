Трамп считает, что Украине следует расследовать деятельность Байденов

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Украине следует расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

«Я бы сказал президенту Зеленскому, что на его месте я бы начал расследование деятельности Байденов», — цитирует CBS News Трампа.

Он добавил, что «Китаю также следует начать расследование Байденов».

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора американского президента Дональда Трампа с Зеленским.

Во время беседы лидер Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.