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Трамп сбежал из Сирии, "поджав хвост": В Израиле главу США обвинили в трусости

22 декабря 2018, 19:54  •  195 • Политика
Израильский журналист Хеми Шалев болезненно воспринял решение главы США Дональда Трампа о сворачивании военной операции в Сирии, обвинив последнего в трусости.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп повел себя как "трус и пораженец". Об этом заявил израильский журналист Хеми Шалев.
Недовольство обозревателя вызвало решение Трампа о выводе американских солдат из Сирии. Как утверждает Шалев, лидер США сбежал, "поджав хвост", бросив Израиль на произвол судьбы, подставив всех оппонентов президента САР Башара Асада и развязав руки Ирану.
Критике подверглись и действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, у которого сложились дружеские отношения с Дональдом Трампом. Журналист уверен, что в ближайшие недели израильская сторона станет свидетелем ослабления позиций США в Сирии, а инициатива перейдет к Москве и Тегерану.
Он также утверждает, что боевики из запещенного в РФ "Исламского государства" продолжают контролировать территории на севере Сирии, поэтому браваду Трампа можно поставить в один ряд с заявлениями Джорджа Буша-младшего про "миссию выполнена".
"Америка показывает: решайте свои проблемы самостоятельно! Хоть вставайте на одну сторону с Кремлем, аятоллами и Асадом – нас это уже не интересует, жаль денег, которые потратили на вас. Для нас в первую очередь США, а не США и Израиль, как вы могли подумать", - добавил Хеми Шалев в своей статье для издания "Гаарец".
Как Трамп слил Израиль. Очень поучительная история.
Рыдаю pic.twitter.com/sg40051lHo
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 22 декабря 2018 г.

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