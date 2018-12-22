Трамп сбежал из Сирии, "поджав хвост": В Израиле главу США обвинили в трусости

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп повел себя как "трус и пораженец". Об этом заявил израильский журналист Хеми Шалев.

Недовольство обозревателя вызвало решение Трампа о выводе американских солдат из Сирии. Как утверждает Шалев, лидер США сбежал, "поджав хвост", бросив Израиль на произвол судьбы, подставив всех оппонентов президента САР Башара Асада и развязав руки Ирану.

Критике подверглись и действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, у которого сложились дружеские отношения с Дональдом Трампом. Журналист уверен, что в ближайшие недели израильская сторона станет свидетелем ослабления позиций США в Сирии, а инициатива перейдет к Москве и Тегерану.

Он также утверждает, что боевики из запещенного в РФ "Исламского государства" продолжают контролировать территории на севере Сирии, поэтому браваду Трампа можно поставить в один ряд с заявлениями Джорджа Буша-младшего про "миссию выполнена".

"Америка показывает: решайте свои проблемы самостоятельно! Хоть вставайте на одну сторону с Кремлем, аятоллами и Асадом – нас это уже не интересует, жаль денег, которые потратили на вас. Для нас в первую очередь США, а не США и Израиль, как вы могли подумать", - добавил Хеми Шалев в своей статье для издания "Гаарец".