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Трамп сам подошел к Путину, говорили 10-15 минут: Кремль об "отмененной" встрече на G20
04 декабря 2018, 19:24 • 72 • Политика
Президент США Дональд Трамп, ранее отменивший встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сам подошел к нему на саммите Группы двадцати в Аргентине. "На ногах" говорили 10-15 минут.
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как проходила встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита G20. Напомним, перед саммитом Трамп отменил полноформатную встречу с Путиным, заявив, что делает это из-за "инцидента в Керченском проливе" - провокации Киева с пересечением границы России.
На саммите Трамп снова передумал. Как оказалось, он сам подошел к Путину в Аргентине, чтобы поговорить.
"Лидеры пообщались "на ногах" около 10-15 минут", - объяснил Ушаков.
Кстати, в дни саммита огромным тиражом расходились фотографии Трампа, ревностно наблюдающего за переговорами Путина с лидерами стран мира.
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