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Трамп с сожалением высказался об отсутствии глобального потепления
20 января 2019, 17:39 • 73 • В мире
"Было бы неплохо почувствовать сейчас толику старого доброго глобального потепления!" - написал американский лидер в Twitter, предостерегая американцев в своем обращении от аномальных холодов в США.
Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам быть осторожными и оставаться дома из-за сильных снегопадов и почти рекордных морозов.
Глава Белого дома поразился сильной метели, разгулявшейся на восточном побережье страны.
"Было бы неплохо почувствовать сейчас толику старого доброго глобального потепления!" - заявил Трамп.
Метеоусловия стали причиной отмены полетов и введения ЧС в аэропортах США на восточном побережье. Многие рейсы из России в Штаты отменены или перенесены по времени.
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