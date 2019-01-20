Трамп с сожалением высказался об отсутствии глобального потепления

"Было бы неплохо почувствовать сейчас толику старого доброго глобального потепления!" - написал американский лидер в Twitter, предостерегая американцев в своем обращении от аномальных холодов в США.

Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам быть осторожными и оставаться дома из-за сильных снегопадов и почти рекордных морозов.

Глава Белого дома поразился сильной метели, разгулявшейся на восточном побережье страны.

"Было бы неплохо почувствовать сейчас толику старого доброго глобального потепления!" - заявил Трамп.



Метеоусловия стали причиной отмены полетов и введения ЧС в аэропортах США на восточном побережье. Многие рейсы из России в Штаты отменены или перенесены по времени.