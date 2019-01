Трамп с сожалением высказался об отсутствии глобального потепления

Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам быть осторожными и оставаться дома из-за сильных снегопадов и почти рекордных морозов.

Глава Белого дома поразился сильной метели, разгулявшейся на восточном побережье страны.

"Было бы неплохо почувствовать сейчас толику старого доброго глобального потепления!" - заявил Трамп.



Метеоусловия стали причиной отмены полетов и введения ЧС в аэропортах США на восточном побережье. Многие рейсы из России в Штаты отменены или перенесены по времени.

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now!