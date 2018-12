Трамп с Меланией "под покровом ночи" впервые посетили Ирак

Американский лидер Дональд Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак. Президент США вместе с супругой Меланией прилетел с целью "приветствовать американские войска".

Как сообщает ABC News, поездка Трампа была окутана тайной.

Отмечается, что президентский борт приземлился "под покровом темноты в среду вечером" на авиабазе к западу от Багдада.

В рамках необъявленного визита Трамп в ходе встречи с военнослужащими американских баз заявил, что у него нет планов сокращать контингент войск в этой стране.

.@ABC NEWS SPECIAL REPORT: Pres. Trump makes surprise visit to U.S. troops deployed in Iraq. https://t.co/OC3IwpQSL8 pic.twitter.com/sWQhBKn0UW