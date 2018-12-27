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Трамп с Меланией "под покровом ночи" впервые посетили Ирак

27 декабря 2018, 00:39  •  40 • В мире
Американский президент Дональд Трамп вместе с первой леди США впервые побывали в Ираке. Глава государства прибыл в арабскую республику с необъявленным визитом. Американские СМИ сообщили, что борт номер один приземлился на авиабазе к западу от Багдада "под покровом темноты в среду вечером".
Американский лидер Дональд Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак. Президент США вместе с супругой Меланией прилетел с целью "приветствовать американские войска".
Как сообщает ABC News, поездка Трампа была окутана тайной.
Отмечается, что президентский борт приземлился "под покровом темноты в среду вечером" на авиабазе к западу от Багдада.
В рамках необъявленного визита Трамп в ходе встречи с военнослужащими американских баз заявил, что у него нет планов сокращать контингент войск в этой стране.
.@ABC NEWS SPECIAL REPORT: Pres. Trump makes surprise visit to U.S. troops deployed in Iraq. https://t.co/OC3IwpQSL8 pic.twitter.com/sWQhBKn0UW
— ABC News (@ABC) 26 декабря 2018 г.
В настоящий момент на территории Ирака находится несколько военных баз США. Численность контингента, по данным СМИ, на них может превышать 5000 человек.

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