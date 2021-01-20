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Трамп с Меланией прибыли во Флориду. Конспирологи не сдались: "Приманка?"
20 января 2021, 22:35 • 126 • Политика
В Сети обсуждают прибытие экс-президента США Дональда Трампа во Флориду. Конспирологи, до конца надеявшиеся, что в момент инаугурации Трамп выдаст козырь и останется при власти, не сдаются. В комментариях они не верят, что политик настоящий. "Приманка?" - задаются они вопросом.
В момент инаугурации в Вашингтоне Джо Байдена 45-й президент США Дональд Трамп вместе с супругой прибыли во Флориду. Пользователи отметили, что Мелания вышла с президентского борта в разноцветном платье, хотя на базе Эндрюс в Вашингтоне первая леди была в чёрном.
Впрочем, до последнего сторонники Трампа не верят, что тот сдался.
Некоторые в Сети отмечают, что во Флориду прибыл подставной Трамп. "Приманка?" - задаются вопросом пользователи.
Напомним, что во Флориде находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он во время президентства регулярно проводил выходные и праздники и куда приглашал некоторых мировых лидеров, таких как премьер Японии Синдзо Абэ и китайский лидер Си Цзиньпин. Ранее там были замечены фургоны для переезда.
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