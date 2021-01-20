Трамп с Меланией прибыли во Флориду. Конспирологи не сдались: "Приманка?"

В момент инаугурации в Вашингтоне Джо Байдена 45-й президент США Дональд Трамп вместе с супругой прибыли во Флориду. Пользователи отметили, что Мелания вышла с президентского борта в разноцветном платье, хотя на базе Эндрюс в Вашингтоне первая леди была в чёрном.

Впрочем, до последнего сторонники Трампа не верят, что тот сдался.

Некоторые в Сети отмечают, что во Флориду прибыл подставной Трамп. "Приманка?" - задаются вопросом пользователи.

Напомним, что во Флориде находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он во время президентства регулярно проводил выходные и праздники и куда приглашал некоторых мировых лидеров, таких как премьер Японии Синдзо Абэ и китайский лидер Си Цзиньпин. Ранее там были замечены фургоны для переезда.