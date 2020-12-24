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Трамп с лукавой формулировкой отверг проект военного бюджета. Демократов это вывело из себя

24 декабря 2020, 11:30  •  106 • Политика
Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный Конгрессом проект оборонного бюджета США на 2021-й финансовый год. Демократы пришли в негодование: в частности, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси назвала это решение безрассудным.
Президент США Дональд Трамп ветировал проект оборонного бюджета страны на 2021-й финансовый год, несмотря на то что он уже был одобрен Конгрессом. Он объяснил, что законопроект является важным для национальной безопасности страны, однако не включает важные положения.
Кроме того, добавил он, в данном проекте есть пункты, которые задевают ветеранов и военную историю США. По мнению Трампа, в нынешнем виде документ представляет собой "подарок Китаю и России", передаёт "Взгляд".
Хотя данная формулировка весьма лукава, поскольку ранее Трамп обозначил свои интересы в этом вопросе. В частности, проект оборонного бюджета в таком виде, каким он был одобрен Конгрессом, не включает в себя пункт об отмене раздела 230-го закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года.
Ранее Трамп настаивал на том, чтобы в документе было прописано требование к соцсетям об ответственности за пользовательский контент. Указанный раздел защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.
Вето Трампа вызвало негодование в рядах демократов. Как заявила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, решение президента было безрассудным. "Беспокоит, что Трамп использует оставшиеся часы на посту президента, чтобы сеять хаос", - отметила она, пообещав, что Палата представителей 28 декабря преодолеет вето главы государства.
Глава комитета по делам вооружённых сил Палаты представителей Адам Смит заявил, что Трамп своим поступком лишь продемонстрировал равнодушие к потребностям военных и их семей.
Напомним, что данным законопроектом предусмотрено в том числе расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.

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