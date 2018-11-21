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Трамп рушит цены на нефть руками Саудовской Аравии

21 ноября 2018, 19:24  •  61 • В мире
Президент США Трамп защищает Саудовскую Аравию и убивает цены на нефть. Но под давлением Конгресса он может пойти на обострение с Эр-Риядом, чтобы спасти себя от очередного расследования. Чем грозит России саудовско-американская грызня?
Автор:
Гасанов Камран
Дональд Трамп продолжает защищать саудовские власти и отказывается считать виновным наследного принца Мухаммеда бен Салмана в убийстве журналиста Джамала Хашукджи, пропавшего 2 октября в стамбульском консульстве. Президент США сказал, что Саудовская Аравия остается «союзником» США, даже если выяснится, что заказчиком действительно был бен Салман.
Трамп не хочет терять столь важного партнера, как Саудовская Аравия, которая нужна США и их союзнику Израилю для борьбы с Ираном. На кону стоят также $110-миллиардные контракты по продаже американского оружия. И самое главное — цены на нефть.
Если мы разорвем отношения с Саудовской Аравией, цены на нефть взлетят до небес — до 150 долларов за баррель. Россия была бы очень этому рада. Я сдерживаю цены, Саудовская Аравия помогает мне сдерживать их. Я не собираюсь разрушать мировую экономику и экономику нашей страны, совершая безрассудные действия в отношении Саудовской Аравии,
— сказал 20 ноября глава Белого дома.

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