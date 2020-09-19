Трамп: Россия раскрыла секрет США о "супер-пупер" ракете

Дональд Трамп. Фото: Shawn Thew/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Американский президент обвинил Москву в похищении технологии

Для того, чтобы Россия смогла создать собственное гиперзвуковое оружие, ей потребовалось украсть информацию о нем из администрации президента. Это было сделано еще в период нахождения Барака Обамы у власти, заявил Дональд Трамп.

Американский президент сделал подобное заявление после обвинений в раскрытии засекреченной информации. Лидер уверяет, что Белый дом держал все в строгом секрете – никто не знал, что за уникальное оружие разрабатывают Соединенные Штаты. Однако, после того, как России удалось выкрасть данные и раскрыть, чем именно занимается США, они тоже приступили к созданию гиперзвуковой ракеты.

"Какое-то ничтожество говорит: "Мне кажется, он раскрывает засекреченную информацию". Нет. Все, что я сделал, – это рассказал миру, что у нас есть самое мощное оружие, но я даже не говорю, что это за оружие",

– приводит слова Трампа РИА "Новости".

Трамп заявил, что сейчас Америка является самой мощной державой в военном плане. В распоряжении армии США "самое великое оружие, когда-либо созданное человеком". Он уверяет – "супер-пупер" ракета настолько передовая, что это вызовет нешуточную зависть у России и Китая.

Дональд Трамп регулярно заявляет, что Штаты смогли разработать уникальную ракету, чья скорость в 17 раз превышает скорость звука. Американское командование заявляло, что уже пройдены успешные испытания оружия, однако признали, что отстают в этой области от России и Китая как минимум на пять лет.