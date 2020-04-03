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Трамп решил вмешаться? Саудовская Аравия призывает к встрече по ОПЕК+
03 апреля 2020, 04:35 • 48 • В мире
В среду, 1 апреля, президент США заявил о том, что готов вмешаться в "нефтяную войну" между Россией и Саудовской Аравией. А уже 2 апреля он сообщил о своих переговорах с наследным принцем СА.
Об этом Дональд Трамп сообщил в своём микроблоге в Twitter, добавив при этом, что очень надеется на то, что Москва и Эр-Рияд согласятся на сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей.
Однако информацию о телефонных переговорах наследного принца Мохаммеда бен Салмана и президента России уже опровергли в Кремле.
Тем не менее на фоне заявлений Трампа нефть марки Brent резко подскочила в цене относительно уровня закрытия торгов 1 апреля. В четверг фьючерсы на североморскую смесь марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE Futures на пике подскакивали на 46,7% до отметки в 36,29 доллара за баррель.
Сейчас, по состоянию на текущий момент, цена барреля нефти Brent держится на отметке в 30,65 доллара. Прибавила в стоимости и нефть марки WTI, поднявшись до 25,67 доллара за баррель.
В то же время, как сообщает агентство новостей SPA, Эр-Рияд призвал к срочной встрече стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и других государств. Сделано это, как заявили в королевстве, для того, чтобы "достичь справедливого соглашения, которое поможет восстановить желаемый баланс на рынках нефти".
Напомним, 31 марта истекло действие соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. 1 апреля добыча нефти в Саудовской Аравии вышла на предельную для Aramco мощность в 12 млн баррелей в сутки. Однако и это не предел. Как сообщил в беседе с ТАСС неназванный источник в трейдинговых кругах, саудиты намерены довести добычу до рекордных 12,3 млн б/с, а на экспорт - до 10,6 млн б/с.
Между тем мировые цены на нефть продолжают колебаться, а дальнейшее их снижение сильно ударит по простым саудовцам. Как пишет британское издание Al Araby, наследный принц не отдаёт себе отчёта в том, что вовлёк собственное государство в "самоубийственную дуэль с русским медведем".
В войне за нефтяной рынок проиграют все стороны - и Россия, и саудиты. Но потери Саудовской Аравии будут значительно больше, причём убытки лягут на плечи простого народа. Поэтому наследному принцу стоило бы задуматься - нужно ли продолжать эту бессмысленную самоубийственную борьбу с соперником?
По словам автора статьи, из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия не сможет выполнять свои внешние обязательства. Кроме того, вырастет дефицит бюджета, который и без того беспрерывно рос с 2014 года, а это приведёт к необходимости серьёзной экономии. Простых граждан заставят затянуть пояса потуже.
Автор приводит красноречивые цифры: снижая цены на нефть, саудиты ежедневно теряют 400 млн долларов - это около 150 млрд в год.
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