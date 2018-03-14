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Трамп решил промолчать о нервно-паралитической истории Великобритании

14 марта 2018, 21:39  •  66 • В мире
Американский президент Дональд Трамп не стал комментировать решение Великобритании разорвать дипотношения с Россией и выслать более 20 дипломатов.
Президент США Дональд Трамп не написал ни одного твита касаемо высылки российских дипломатов из Великобритании. За время после выступления Терезы Мэй в парламенте президент США написал несколько постов, однако их повестка относилась непосредственно внутренней политике.
В частности, в одном из последних на момент написания заметки Twitter Трампа идет отсылка к введенным повышенным пошлинам. Трамп отмечает, что США не могут больше "закрывать глаза на безудержную несправедливую торговую практику против нашей страны".
При этом относительно истории с отравленным в британском Солсбери Сергеем Скрипалем – ни слова. Однако как раз из-за этой истории Британия объявила сегодня о высылке более 20 российских дипломатов.
В ответ на этом МИД России пообещал предпринять ответные меры.

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