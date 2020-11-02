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Трамп разоблачил американских врачей, попутно оказав Германии медвежью услугу
02 ноября 2020, 07:10 • 170 • В мире
Президент США Дональд Трамп разоблачил американских врачей, которые особым образом ведут статистику смертности от коронавируса. В своей речи он ещё и медвежью услугу Германии оказал, дав "экспертный" совет.
В пятницу, 30 октября, Трамп разразился целой речью по поводу локдауна, который вводится в некоторых европейских странах. Выступая в Мичигане в рамках предвыборной кампании, американский лидер сравнил количество заражённых в США и Европе. В странах ЕС всплеск, а в Штатах лишь 3% вызовов неотложки связано с COVID-19.
Показатель избыточной смертности в США на 42% ниже, чем в странах Европы, добавил Дональд Трамп. Он заявил, что причина этого в революционных методах лечения. Именно благодаря им удалось снизить число летальных исходов на 85%.
Президент США отдельно остановился на ситуации в Германии и объяснил, что там способы ведения статистики отличаются от американских.
"Вы знаете, наши врачи получают больше денег, если кто-то умирает от COVID. Наши врачи - очень умные люди. Они говорят: "Извините, но все умирают от COVID", - произнёс он.
В Германии же устанавливают причины смерти и их фиксируют: онкология, сердечный приступ и так далее.
"Если сомневаетесь, выбирайте в качестве причины смерти COVID", - посоветовал Трамп.
США уже несколько месяцев возглавляет антирейтинг и по количеству инфицированных, и по количеству летальных исходов. По данным Университета Джонса Хопкинса, в этой стране число заболевших с начала пандемии уже перевалило за 9 миллионов. Умерло более 229,5 тысячи человек. Локдаун Трамп вводить не намерен, о чём он заявлял неоднократно.
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