Трамп разоблачил американских врачей, попутно оказав Германии медвежью услугу

В пятницу, 30 октября, Трамп разразился целой речью по поводу локдауна, который вводится в некоторых европейских странах. Выступая в Мичигане в рамках предвыборной кампании, американский лидер сравнил количество заражённых в США и Европе. В странах ЕС всплеск, а в Штатах лишь 3% вызовов неотложки связано с COVID-19.

Показатель избыточной смертности в США на 42% ниже, чем в странах Европы, добавил Дональд Трамп. Он заявил, что причина этого в революционных методах лечения. Именно благодаря им удалось снизить число летальных исходов на 85%.

Президент США отдельно остановился на ситуации в Германии и объяснил, что там способы ведения статистики отличаются от американских.

"Вы знаете, наши врачи получают больше денег, если кто-то умирает от COVID. Наши врачи - очень умные люди. Они говорят: "Извините, но все умирают от COVID", - произнёс он.

В Германии же устанавливают причины смерти и их фиксируют: онкология, сердечный приступ и так далее.

"Если сомневаетесь, выбирайте в качестве причины смерти COVID", - посоветовал Трамп.

США уже несколько месяцев возглавляет антирейтинг и по количеству инфицированных, и по количеству летальных исходов. По данным Университета Джонса Хопкинса, в этой стране число заболевших с начала пандемии уже перевалило за 9 миллионов. Умерло более 229,5 тысячи человек. Локдаун Трамп вводить не намерен, о чём он заявлял неоднократно.