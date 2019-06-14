Трамп разбомбит Иран за слово "Иран"? Скабееву поразила логика американского президента

Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева возмутилась логикой американского президента Дональда Трампа. Она указала на слова американского лидера, который высказался о ситуации в Османском заливе.

Напомним, что 13 июня два находившихся в Оманском заливе танкера пострадали от взрывов.

Центральное командование вооружённых сил США распространило видео, на котором, как утверждается, иранские военные снимают невзорвавшуюся мину с танкера Kokuka Courageous.

При этом официальный Иран опроверг обвинения Вашингтона.

Скабеева обратила внимание на слова Трампа, который заявил, будто на мине, на его взгляд, было написано слово "Иран".

"Это дело рук Ирана, и вы знаете это, потому что вы видели ту самую лодку. Одна из мин не сработала, я думаю, что на мине было крупным шрифтом написано «Иран»", - приводит слова президента США Fox.

Ведущая "России 1" на странице в соцсети возмутилась: "С ума сойти, Трамп разбомбит Иран, потому что на мине, которую закрепили на танкере, было крупными буквами написано слово «ИРАН» (нет, это не шутка, это официальное заявление американского президента)".