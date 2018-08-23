Трамп рассказал всем о своей ошибке на выборах в США

Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге, какой была его «единственная ошибка на выборах 2016 года».

Откровенное признание американский лидер Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter. Но при этом очень ожидаемое. В духе, собственно, самого Трампа, как отметили его подписчики позже.

Так, он заявил, что «единственным проступком в прошлом была победа на выборах в 2016 году». Трамп напомнил, что все ожидали победы кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Единственной вещью, которую я сделал не так, была победа на выборах, которую, как ожидалось, одержат Хиллари Клинтон и демократы, - пишет Трамп. - Проблема была в том, что они забыли провести избирательную кампанию во множестве штатов!»