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Трамп рассказал всем о своей ошибке на выборах в США

23 августа 2018, 11:24  •  58 • В мире
Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге, какой была его «единственная ошибка на выборах 2016 года».
Откровенное признание американский лидер Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter. Но при этом очень ожидаемое. В духе, собственно, самого Трампа, как отметили его подписчики позже.
Так, он заявил, что «единственным проступком в прошлом была победа на выборах в 2016 году». Трамп напомнил, что все ожидали победы кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
«Единственной вещью, которую я сделал не так, была победа на выборах, которую, как ожидалось, одержат Хиллари Клинтон и демократы, - пишет Трамп. - Проблема была в том, что они забыли провести избирательную кампанию во множестве штатов!»

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