Трамп рассказал об убийстве Асада

Дональду Трампу скоро предстоит узнать, будет ли он править и дальше единственной сверхдержавой в мире или нет. Выборы скоро, но до них надо успеть сделать многое. Многое из числа того что поднимет рейтинг и позволит утереть нос другому престарелому кандидату в лице Джозефа Байдена. И в этой связи он сейчас пытается сделать все, что угодно. Принимает жесткие решения, делает неожиданные заявления. Одно из таковых прозвучало совсем недавно.

В интервью Fox News президент Соединенных Штатов заявил, что у него было желание и возможность уничтожить сирийского лидера, но его остановил бывший министр обороны Джеймс Мэттис. «Я бы предпочел ликвидировать его. У меня все было готово, но Мэттис не хотел этого. Он — сильно переоцененный генерал», — заявил Трамп, говоря, вероятно, о возможном возмездии Башару Асаду за предполагаемое применением им химического оружия в 2017 году. При этом президент США подверг резкой критике своего бывшего министра, заявив, что он не просто «ужасный генерал», но и никудышный лидер в целом.

Такими словами Трамп прокомментировал вопрос об отрывке из книги «Страх» журналиста и писателя Роберта Вудворда. В частности, в книге приводился примечательный момент из жизни Белого дома. После того, как в Вашингтон донеслась информация о якобы примененном Дамаском химическом оружии против гражданских, президент США заявил Мэттису, имея в виду Асада: «Давай убьем его! Давай! Убьем их чертово множество!». Министр ответил, что займется этим, но впоследствии со своими подчиненными разработал куда более мягкий сценарий возмездия, предусматривавший удары исключительно по военным объектам. При этом президент отметил, что не жалеет о том, что Асад остался жив.

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Примечательно, что этим своим заявлением увязший в предвыборной гонке Трамп противоречит самому себе. Так, комментируя этот же самый отрывок из вышеупомянутой книги в 2018 году, он заявил: «Я где-то слышал о книге, где упоминается убийство президента Асада Соединенными Штатами. Это даже не обсуждалось. Это полная выдумка».

Что ж, такое заявление может быть банальной попыткой подтянуть свой рейтинг, который, согласно множеству свежих опросов, серьезно просел. С другой стороны, всем нам известна импульсивность Трампа и его странная привычка не особенно сильно ценить слова. Так что сгоряча он мог сказать и не такое, мог даже отдать соответствующий приказ.

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что в Вашингтоне возможность ликвидации Башара Асада действительно обсуждалась, причем неоднократно, но из-за практически непреодолимых препятствий до этого так и не дошло.

— Больше всего возможностей убить сирийского президента у Штатов было в 2015 году, когда они активно развивали военную кампанию и когда Россия еще не начала свою. Тогда в какой-то момент Асад действительно был очень уязвим — враги стояли под Дамаском, а значительные территории государства контролировались враждебными силами. Но с приходом российских вооруженных сил степень защищенности, в том числе сирийского лидера в разы увеличилась.

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«СП»: — Действительно ли обсуждался такой сценарий в Вашингтоне? Или это просто попытка поднять рейтинг перед выборами?

— Для рейтинга это тоже говорится, но я не сомневаюсь, что ликвидировать Асада Штаты хотели неоднократно. Обсуждалось это явно не только Трампом и Мэттисом, но и Помпео и прочей братией, курирующей сирийское направление. Сама же реализация покушений никак не связана с чьим бы то ни было желанием — Трамп там или Мэттис не хотели. Дело просто в том, что у них ничего не получилось. Я думаю, что даже предпринимались реальные попытки, но из-за существующих преград, выстроенных в первую очередь Российской Федерацией, осуществить задуманное не удалось.

Например, если с генералом Касемом Сулеймани (иранский высокопоставленный военный Корпуса стражей Исламской революции, ликвидированный американскими военными в начале 2020 года в Багдаде — авт.) ситуация выстроилась так, что Штатам просто выпал счастливый случай его ликвидировать, то с Асадом такого случая у них не было.

«СП»: — То есть, вы полагаете, что США до сих пор стремятся уничтожить Башара Асада?

— Конечно. По сути, он для них является одной из главных преград в реализации очень серьезного проекта по прокладке газопровода из Катара из почти неисчерпаемого месторождения (вероятно, речь о месторождении «Северное» — авт.) через территорию Сирии. Асад еще в мирное время, в 2009 году отказался от этого проекта, и уже тогда на него ополчились многие ближайшие союзники США в регионе. Если Асада не будет, шансы запустить этот проект возрастут. Так что, если у Вашингтона появится шанс убить сирийского президента, он постараются максимально им воспользоваться.