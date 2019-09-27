Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Анабиоз правящей элиты дорого обойдётся РФ . А. Проханов. И. Шишкин
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Война чужими руками. Современная стратегия великих держав
Дмитрий Медведев поручил правительству изменить потребительскую корзину россиян
Главная / Украина

Трамп рассказал о возможных последствиях его разговора с Зеленским

27 сентября 2019, 20:24  •  102 • Украина
Президент США Дональд Трамп рассказал о возможных тяжёлых последствиях его телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.
 
Reuters
 

Как он написал на своей странице в Twitter, если данная беседа будет признана неуместной, то все будущие президенты США не смогут больше общаться с иностранными лидерами.

«Если этот безупречный телефонный разговор с президентом Украины посчитается неуместным, то ни один будущий президент никогда не сможет снова поговорить с другим иностранным лидером!» — указал он.

Ранее Трамп заявил, что более достойного разговора с Зеленским не могло и быть.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена. 

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
27 сентября 2019, 08:54
Миссия МВФ констатировала недостатки в правовой базе Украины и повсеместную коррупцию
27 сентября 2019, 13:54
В Совфеде назвали заявление Киева о «Северном потоке — 2» ритуальным
26 сентября 2019, 21:39
Помпео рассказал о намерении США помочь Зеленскому
27 сентября 2019, 13:54
На Украине высказались о системе накопительных пенсий
27 сентября 2019, 17:09
В НБУ намерены продолжить переговоры с МВФ в США
27 сентября 2019, 17:09
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 сентября 2019, 06:54
Почему саудиты сами разбомбили свои НПЗ и порт?
21 сентября 2019, 11:39
Экономист оценил расчёт «Нафтогазом» цен транзита российского газа
21 сентября 2019, 21:39
"Снова сбой!": После "русской" "охоты на ведьм" Трамп открыл сезон "украинской"
24 сентября 2019, 08:09
Маски сброшены. Украина будет обострять ситуацию до предела
25 сентября 2019, 19:39
Рогозин поблагодарил украинских специалистов после пуска «Союза ФГ»
23 сентября 2019, 15:54
"Ответы получены": Политолог объяснил, почему Шойгу дал "прощальное интервью" именно сейчас
24 сентября 2019, 14:39
Американская писательница раскрыла "самый неловкий секрет" о трагедии с малайзийским "Боингом"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.