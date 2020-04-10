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Трамп рассекретил детали встречи ОПЕК+ после разговора с Путиным

10 апреля 2020, 11:35  •  54 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Американский президент остался доволен российским коллегой
Между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся "хороший разговор". Об этом сообщил сам глава Белого дома. Речь шла о ситуации на нефтяном рынке.
По его словам, телефонная беседа с Путиным, а также королем Саудовской Аравии Салманом длилась час. Ее итогами американский президент остался доволен.
"Они близки к сделке", – передает РИА "Новости" сообщение Трампа с брифинга в Вашингтоне.
По мнению главы Белого дома, Путин и Салман "прекрасно ладят", поэтому скоро во всем мире производство нефти будет немного приостановлено. Для Америки это хорошая новость, потому что нынешние низкие цены ее не устраивают, а добывать и хранить сырье до лучших времен уже негде. "Наши хранилища сейчас переполнены", – пояснил Трамп.
Накануне участники группы ОПЕК+ в течение десяти часов вели онлайн-переговоры о способах повысить цены на черное золото. США в переговорах ОПЕК+ не участвуют. Но в этот раз кризис достиг таких масштабов, что важно согласовать шаги всех крупнейших экспортеров нефти. Предварительно решено, что страны ОПЕК снизят добычу до 10 млн баррелей в сутки в мае – июне, а потом можно будет немного увеличить объемы производства. Теперь свое решение должны сообщить нефтеэкспортеры из числа "Большой двадцатки", не входящие в ОПЕК+. От них ожидается суммарное сокращение на 5 млн баррелей в сутки, передает "Царьград".
В России полагают, что соглашение будет заключено, поскольку все испытывают негативное влияние на экономику от низких цен на нефть. "Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью", – приводит телеканал "МИР 24" комментарий Кремля.

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