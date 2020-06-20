Трамп распорядился к 2029 году построить новые ледоколы. Но старые умрут раньше • 7 • Аналитика

Средний дизель-электрический ледокол Healey Береговой охраны США



Президент США Д. Трамп распорядился пересмотреть требования к ледокольным возможностям его страны в Арктике и Антарктике, в частности, он желает, чтобы новые ледоколы для Береговой охраны США (в США ледоколы принадлежат ей и числятся там сторожевыми кораблями, точнее, "катерами") были введены в строй к 2029 году. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на днях.



Меморандум Трампа

Данный документ был направлен в МО США, Госдеп, Департамент внутренней безопасности и ряд других ведомств, в частности, в Управление по делам бюджета. Большая часть документа состоит из указаний по уже начатым работам. Например, по исследованиям и разработке проектов трех тяжелых ледоколов, которыми планируется заменить нынешние один полуживой тяжелый ледокол Polar Star и один мертвый (используемый как склад запчастей для первого) тяжелый ледокол Polar Sea, а также средний ледокол (точнее, ледокольный транспорт) Healy. Также там сказано, что по прочим планировавшимся кораблям (были планы по трем средним ледоколам), по которым и контрактов никаких не заключено, нужно произвести пересмотр, чтобы понять, нужны они вообще и какие, или можно как-то иначе решить вопрос.



В меморандуме содержится призыв к «оценке расширенных оперативных возможностей с учетом предполагаемых связанных с этим расходов, как для тяжелых, так и для средних ледоколов БОХР США, на которые еще не были заключены контракты, в частности, включая максимальное использование любого такого корабля в отношении его способности поддерживать цели национальной безопасности». Эта переоценка должна быть сделана через 60 дней. Директива Трампа по оценке текущего плана по созданию Арктического морского потенциала в течение следующего десятилетия является признаком того, что администрация все больше обеспокоена деятельностью России и Китая в северном регионе (или использует это как повод, чтобы выбить деньги на ледоколы). Видите ли, эта деятельность «может угрожать интересам Америки в важнейших точках», таких, как Гренландский-Фареро-Исландский рубеж. Правда, в документе нет никаких пояснений насчет того, каким это образом атомные и дизель-электрические ледоколы тяжелого класса у России могут влиять на этот самый, в настоящий момент практически "виртуальный" противолодочный рубеж, если они сами не покидают Арктику, а нашим подводным лодкам услуги их нужны как рыбе акваланг. Для покидания базы обычного портового ледокола достаточно, а дальше лодки просто погружаются.



В апреле 2019 года БОХР США объявила, что подписала контракт на $746 млн. с VT Halter Marine из Паскагулы, штат Миссисипи, на детальное проектирование и начальные работы по строительству своего первого из тяжелых ледоколов. И по проекту бюджета 2021 финансового года теперь, перед предварительными обсуждениями его Конгрессом, Береговая охрана заявляет, что она может финансировать второй ледокол. Но в меморандуме содержится призыв к пересмотру того, каким должно быть соответствующее сочетание судов для арктического флота: предполагается, что могут быть предприняты некоторые изменения в планах насчет средних трех ледокольных судов.



В меморандуме содержится просьба о рассмотрении потребностей в Арктике, охватывающих весь спектр задач по обеспечению национальной и экономической безопасности (включая содействие разведке и эксплуатации ресурсов и прокладке и обслуживанию подводных кабелей), которые могут быть выполнены классом средних ледоколов, а также анализ того, как эти случаи использования отличаются в отношении предполагаемого использования тяжелых ледоколов БОХР для этих же видов деятельности.



«Эти варианты использования позволят определить оптимальное количество и тип ледоколов полярной Береговой охраны для обеспечения постоянного присутствия как в Арктике, так и, соответственно, в антарктических регионах»,

— сказано в меморандуме.



Проще говоря, предлагается подумать, а нельзя ли обойтись без этих трех средних ледоколов, уменьшив их количество до нуля или какой-то иной величины либо же как-то иначе решив эту проблему. Вероятно, и лишних средств не ожидается, и, несмотря на мощный судпром, ледоколы в Америке мало кто может строить хотя бы как-то, так что мощности ограничены именно в этом вопросе.



Вопрос об атомоходах пока сугубо теоретический

Предлагается подумать, можно строить тяжелые ледоколы с ядерной энергоустановкой или нет. Но ведь уже финансируется проектирование нового ледокола, и вопрос с типом энергоустановки должен был быть решен сразу! Но в целом в США не склонны к использованию атомной энергии для ледоколов, хотя в этом документе и сказано, что эксплуатируемые "в настоящий момент" (и вообще всегда) только Россией, эти суда обеспечивают длительное и мало чем ограниченное присутствие в в полярных водах. Но, несмотря на опыт атомного надводного и особенно подводного судостроения в США, опыта постройки именно атомных ледоколов там нет, разница между авианосцем и ледоколом с ЯЭУ велика, и даже энергоустановка от одного может не подойти другому.



В принципе. в мире вообще две страны строили атомные ледоколы, причем одна из них строила по проекту и под надзором другой, и без ЯЭУ и многого на борту. Это Финляндия. Но вряд ли финны смогут сильно помочь американцам в этом вопросе: рабочей конструкторской документацией по ледоколам "Таймыр" и "Вайгач" они в полном объеме не обладают, а люди, которые их строили, давно уволились или вообще уже умерли. Прошло больше 30 лет.



Как прожить после 2023 года?

В меморандуме также содержится призыв к проведению исследования с целью выявления двух мест базирования в Соединенных Штатах для их ледового флота, а также двух международных объектов, которые, скажем, можно будет арендовать под эти цели (видимо, в Канадской Арктике).





Тяжелый газотурбинный ледокол Polar Star пока еще жив, но это ненадолго

Кроме того, с учетом того, что Береговая охрана располагает единственным действующим тяжелым ледоколом Polar Star, которому 44 года, в меморандуме содержится призыв к агентствам определить потенциальные суда в разных странах, которые могут быть арендованы в качестве временной меры. Дело в том, что Polar Star и сейчас-то живет в режиме "забег в Антарктику за очередной экспедицией — постановка в ремонт для подготовки к новому походу туда". Он газотурбинный и достаточно мощный для неатомного, но весьма прожорлив и даже в юности был капризен. Считается, что к 2023 г. он "помрет" окончательно, его придется списать. Средний дизель-электрический ледокол (по сути, судно ледового класса для исследований с весьма скромными возможностями) Healy проживет подольше, до конца десятилетия (хотя он введен в строй недавно, в 1999 г.). А ледокол все равно нужен, так что рассматривается вариант лизинга у кого-нибудь достаточно мощного судна или пары судов, пока строятся новые ледоколы. Или же временная аренда превратится в постоянную. Вот только вопрос: где взять такие ледоколы в аренду?



Финны готовы строить, американцы не готовы купить, хотя и хотели бы

Ледокольные парки Швеции, Финляндии и Канады достаточно скромны, а судов арктического среднего или тяжелого класса там или мало, или нет совсем. Финны могли бы построить неатомный ледокол или серию — это да, опыт у них большой, при СССР неатомные ледоколы заказывались у финнов очень активно. Но сдать в аренду финнам особенно нечего — у них 7 средних и легких судов, из которых 3 или ровесники Polar Star, или древнее его, при этом все они, кроме Nordica и Fennica, постройки первой половины 90-х, рассчитаны на работу на Балтике. Хотя, конечно, могут сдать в аренду один из этих, более того, финны давно пытались или продать или сдать в аренду в США ледокол или же добиться заказа на постройку. Возможность аренды могла бы стать плацдармом для финского судостроения в попытке пробиться на американский рынок. Агапитов: Макларен расследовал Россию, а корень коррупции в IWF



Но тут могут возникнуть проблемы с Законом Джонса, которому уже 100 лет и подписан он Вудро Вильсоном после Первой мировой. Закон призван обеспечить стабильность морской отрасли США за счет поддержки "отечественного производителя". Его цель состояла в том, чтобы помочь судоходству США восстановиться после Первой мировой войны. Закон Джонса требует, чтобы все суда, перевозящие грузы между двумя пунктами США, были построены американцами, принадлежали им, имели экипажи и флаги США. И, хотя 97% внешних перевозок США выполняются на судах, произведенных не обязательно там, этот пункт соблюдается строго. Несмотря на лобби, ратующее за отмену Закона Джонса, сейчас его никто не отменит ввиду кризиса экономики США, иначе это сразу только увеличит проблемы в отрасли.



Где еще взять ледоколы? Пройди по базару — приценись!

У канадцев 6 судов, но они также весьма возрастные и в основном легкого класса, да такая корова и самим нужна, все же у Канады обширный арктический сектор, а Северо-Восточный проход не чета нашему Севморпути по тяжести ледовой обстановки, там часто разве что строящийся у нас сверхтяжелый "Лидер" ЛК-120 и пройдет. Конечно, в ущерб себе, если американский хозяин прикажет, может, и сдадут в аренду. Так сказав, отдав жену дяде.



У шведов 6 ледоколов, из которых 3 также ровесники Polar Star, наиболее причем мощные, средний ледокол, способный работать вне Балтики — ровно один, Oden, и есть еще 2 легкого класса, также способные на это (но американцам они не нужны). Хотя именно у Швеции и России США арендовали ледокольные суда в 2012 г., когда Polar Star застрял в очередном ремонте, а ледокол был нужен для ротации экспедиции в Антарктике. Тогда, в частности, к этой задаче привлекался наш "Красин".



Может, американцам стоит в России один из полусотни ее ледоколов арендовать? Мы-то, наверное, пошли бы навстречу "партнерам" и даже могли бы, наверное, построить им, и опасаться за "потерю влияния" после появления одного или нескольких ледоколов у США, конечно, не стали бы. Но ведь американцы сами на это не пойдут сейчас, потому что каждому последнему демократу и республиканцу в Капитолии понятно, что "русские расисты" сразу через постройку ледокола "вмешаются в выборы" и изберут Путина президентом. Все прочие "ледокольные" страны-владельцы или имеют по 1-2 судна легкого мощностного класса, которые способны действовать в несложной (по меркам Арктики и Антарктики) ледовой обстановке и заниматься исследованиями. Либо имеют чисто балтийские ледоколы, как Дания с ее 4 ледокольными кораблями-буксирами легкого мощностного класса типа "Викинг" (таких же "Викингов" есть 2 и у шведов, которые их и строили, и даже у нас 1 из них одно время имелся, ныне же он ходит под канадским флагом). Президент США Д. Трамп распорядился пересмотреть требования к ледокольным возможностям его страны в Арктике и Антарктике, в частности, он желает, чтобы новые ледоколы для Береговой охраны США (в США ледоколы принадлежат ей и числятся там сторожевыми кораблями, точнее, "катерами") были введены в строй к 2029 году. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на днях.Данный документ был направлен в МО США, Госдеп, Департамент внутренней безопасности и ряд других ведомств, в частности, в Управление по делам бюджета. Большая часть документа состоит из указаний по уже начатым работам. Например, по исследованиям и разработке проектов трех тяжелых ледоколов, которыми планируется заменить нынешние один полуживой тяжелый ледокол Polar Star и один мертвый (используемый как склад запчастей для первого) тяжелый ледокол Polar Sea, а также средний ледокол (точнее, ледокольный транспорт) Healy. Также там сказано, что по прочим планировавшимся кораблям (были планы по трем средним ледоколам), по которым и контрактов никаких не заключено, нужно произвести пересмотр, чтобы понять, нужны они вообще и какие, или можно как-то иначе решить вопрос.В меморандуме содержится призыв к «оценке расширенных оперативных возможностей с учетом предполагаемых связанных с этим расходов, как для тяжелых, так и для средних ледоколов БОХР США, на которые еще не были заключены контракты, в частности, включая максимальное использование любого такого корабля в отношении его способности поддерживать цели национальной безопасности». Эта переоценка должна быть сделана через 60 дней. Директива Трампа по оценке текущего плана по созданию Арктического морского потенциала в течение следующего десятилетия является признаком того, что администрация все больше обеспокоена деятельностью России и Китая в северном регионе (или использует это как повод, чтобы выбить деньги на ледоколы). Видите ли, эта деятельность «может угрожать интересам Америки в важнейших точках», таких, как Гренландский-Фареро-Исландский рубеж. Правда, в документе нет никаких пояснений насчет того, каким это образом атомные и дизель-электрические ледоколы тяжелого класса у России могут влиять на этот самый, в настоящий момент практически "виртуальный" противолодочный рубеж, если они сами не покидают Арктику, а нашим подводным лодкам услуги их нужны как рыбе акваланг. Для покидания базы обычного портового ледокола достаточно, а дальше лодки просто погружаются.В апреле 2019 года БОХР США объявила, что подписала контракт на $746 млн. с VT Halter Marine из Паскагулы, штат Миссисипи, на детальное проектирование и начальные работы по строительству своего первого из тяжелых ледоколов. И по проекту бюджета 2021 финансового года теперь, перед предварительными обсуждениями его Конгрессом, Береговая охрана заявляет, что она может финансировать второй ледокол. Но в меморандуме содержится призыв к пересмотру того, каким должно быть соответствующее сочетание судов для арктического флота: предполагается, что могут быть предприняты некоторые изменения в планах насчет средних трех ледокольных судов.В меморандуме содержится просьба о рассмотрении потребностей в Арктике, охватывающих весь спектр задач по обеспечению национальной и экономической безопасности (включая содействие разведке и эксплуатации ресурсов и прокладке и обслуживанию подводных кабелей), которые могут быть выполнены классом средних ледоколов, а также анализ того, как эти случаи использования отличаются в отношении предполагаемого использования тяжелых ледоколов БОХР для этих же видов деятельности.— сказано в меморандуме.Проще говоря, предлагается подумать, а нельзя ли обойтись без этих трех средних ледоколов, уменьшив их количество до нуля или какой-то иной величины либо же как-то иначе решив эту проблему. Вероятно, и лишних средств не ожидается, и, несмотря на мощный судпром, ледоколы в Америке мало кто может строить хотя бы как-то, так что мощности ограничены именно в этом вопросе.Предлагается подумать, можно строить тяжелые ледоколы с ядерной энергоустановкой или нет. Но ведь уже финансируется проектирование нового ледокола, и вопрос с типом энергоустановки должен был быть решен сразу! Но в целом в США не склонны к использованию атомной энергии для ледоколов, хотя в этом документе и сказано, что эксплуатируемые "в настоящий момент" (и вообще всегда) только Россией, эти суда обеспечивают длительное и мало чем ограниченное присутствие в в полярных водах. Но, несмотря на опыт атомного надводного и особенно подводного судостроения в США, опыта постройки именно атомных ледоколов там нет, разница между авианосцем и ледоколом с ЯЭУ велика, и даже энергоустановка от одного может не подойти другому.В принципе. в мире вообще две страны строили атомные ледоколы, причем одна из них строила по проекту и под надзором другой, и без ЯЭУ и многого на борту. Это Финляндия. Но вряд ли финны смогут сильно помочь американцам в этом вопросе: рабочей конструкторской документацией по ледоколам "Таймыр" и "Вайгач" они в полном объеме не обладают, а люди, которые их строили, давно уволились или вообще уже умерли. Прошло больше 30 лет.В меморандуме также содержится призыв к проведению исследования с целью выявления двух мест базирования в Соединенных Штатах для их ледового флота, а также двух международных объектов, которые, скажем, можно будет арендовать под эти цели (видимо, в Канадской Арктике).Кроме того, с учетом того, что Береговая охрана располагает единственным действующим тяжелым ледоколом Polar Star, которому 44 года, в меморандуме содержится призыв к агентствам определить потенциальные суда в разных странах, которые могут быть арендованы в качестве временной меры. Дело в том, что Polar Star и сейчас-то живет в режиме "забег в Антарктику за очередной экспедицией — постановка в ремонт для подготовки к новому походу туда". Он газотурбинный и достаточно мощный для неатомного, но весьма прожорлив и даже в юности был капризен. Считается, что к 2023 г. он "помрет" окончательно, его придется списать. Средний дизель-электрический ледокол (по сути, судно ледового класса для исследований с весьма скромными возможностями) Healy проживет подольше, до конца десятилетия (хотя он введен в строй недавно, в 1999 г.). А ледокол все равно нужен, так что рассматривается вариант лизинга у кого-нибудь достаточно мощного судна или пары судов, пока строятся новые ледоколы. Или же временная аренда превратится в постоянную. Вот только вопрос: где взять такие ледоколы в аренду?Ледокольные парки Швеции, Финляндии и Канады достаточно скромны, а судов арктического среднего или тяжелого класса там или мало, или нет совсем. Финны могли бы построить неатомный ледокол или серию — это да, опыт у них большой, при СССР неатомные ледоколы заказывались у финнов очень активно. Но сдать в аренду финнам особенно нечего — у них 7 средних и легких судов, из которых 3 или ровесники Polar Star, или древнее его, при этом все они, кроме Nordica и Fennica, постройки первой половины 90-х, рассчитаны на работу на Балтике. Хотя, конечно, могут сдать в аренду один из этих, более того, финны давно пытались или продать или сдать в аренду в США ледокол или же добиться заказа на постройку. Возможность аренды могла бы стать плацдармом для финского судостроения в попытке пробиться на американский рынок.Но тут могут возникнуть проблемы с Законом Джонса, которому уже 100 лет и подписан он Вудро Вильсоном после Первой мировой. Закон призван обеспечить стабильность морской отрасли США за счет поддержки "отечественного производителя". Его цель состояла в том, чтобы помочь судоходству США восстановиться после Первой мировой войны. Закон Джонса требует, чтобы все суда, перевозящие грузы между двумя пунктами США, были построены американцами, принадлежали им, имели экипажи и флаги США. И, хотя 97% внешних перевозок США выполняются на судах, произведенных не обязательно там, этот пункт соблюдается строго. Несмотря на лобби, ратующее за отмену Закона Джонса, сейчас его никто не отменит ввиду кризиса экономики США, иначе это сразу только увеличит проблемы в отрасли.У канадцев 6 судов, но они также весьма возрастные и в основном легкого класса, да такая корова и самим нужна, все же у Канады обширный арктический сектор, а Северо-Восточный проход не чета нашему Севморпути по тяжести ледовой обстановки, там часто разве что строящийся у нас сверхтяжелый "Лидер" ЛК-120 и пройдет. Конечно, в ущерб себе, если американский хозяин прикажет, может, и сдадут в аренду. Так сказав, отдав жену дяде.У шведов 6 ледоколов, из которых 3 также ровесники Polar Star, наиболее причем мощные, средний ледокол, способный работать вне Балтики — ровно один, Oden, и есть еще 2 легкого класса, также способные на это (но американцам они не нужны). Хотя именно у Швеции и России США арендовали ледокольные суда в 2012 г., когда Polar Star застрял в очередном ремонте, а ледокол был нужен для ротации экспедиции в Антарктике. Тогда, в частности, к этой задаче привлекался наш "Красин".Может, американцам стоит в России один из полусотни ее ледоколов арендовать? Мы-то, наверное, пошли бы навстречу "партнерам" и даже могли бы, наверное, построить им, и опасаться за "потерю влияния" после появления одного или нескольких ледоколов у США, конечно, не стали бы. Но ведь американцы сами на это не пойдут сейчас, потому что каждому последнему демократу и республиканцу в Капитолии понятно, что "русские расисты" сразу через постройку ледокола "вмешаются в выборы" и изберут Путина президентом. Все прочие "ледокольные" страны-владельцы или имеют по 1-2 судна легкого мощностного класса, которые способны действовать в несложной (по меркам Арктики и Антарктики) ледовой обстановке и заниматься исследованиями. Либо имеют чисто балтийские ледоколы, как Дания с ее 4 ледокольными кораблями-буксирами легкого мощностного класса типа "Викинг" (таких же "Викингов" есть 2 и у шведов, которые их и строили, и даже у нас 1 из них одно время имелся, ныне же он ходит под канадским флагом). Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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