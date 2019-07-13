Трамп раскрыл, на кого «молится» Путин

Автор:

Латышев Сергей

Предвыборная кампания в США, где в 2020 году состоятся президентские выборы, только началась, но уже веселит народ. «Зажигает», как всегда, желающий переизбраться на второй срок Дональд Трамп. Президент прямо на лужайке Белого дома разгласил суперсекретную информацию, касающуюся интимных сторон жизни лидеров России и Китая: кого они вспоминают перед отходом ко сну, на кого «молятся» и над кем смеются. Какой прокол российских и китайских спецслужб! Наверное, скоро полетят головы. Но как же всё-таки он об этом узнал?

Ему всё известно…

Джо Байден – экс-госсекретарь США, не вылезавший в своё время из Москвы, но сделавший отношения между обеими странами намного хуже, чем они были до президента Барака Обамы, – это основной соперник Трампа на президентских выборах от Демократической партии, с которым нынешний хозяин Белого дома постоянно ведёт словесную дуэль.

В данном случае Трамп сказал даже больше, чем обычно, и это вообще тянет на сенсацию. Он покритиковал Путина, который якобы «наживается» на Америке (Си – наживается, это правда), хотя ранее почти никогда такого не говорил. Разве что рычал что-то невнятное на тему «убираться» из Венесуэлы и повторял, когда его обвиняли в том, что он «русский агент», что никто из его предшественников в Белом доме не был так жесток с Россией. С последним действительно трудно поспорить, хотя мы не знаем, было бы лучше или хуже, если бы на последних президентских выборах победила демократка Хиллари Клинтон…

Популярность президента США Дональда Трампа стала расти по мере приближения очередных президентских выборов. Фото: www.globallookpress.com

Правда, по отношению к китайскому лидеру Трамп всё-таки высказался побольше и пообъёмнее: «президент Си смеётся над такими людьми», как Байден, который «слаб и неэффективен». И, отправляясь спать, как и Путин, «молится», чтобы президентом Америки стал именно он.

Дональд Трамп напомнил, что ввёл антикитайские пошлины, чтобы снизить дисбаланс в торговле с КНР и содействовать развитию американских компаний. Его критики считают, что эти пошлины и китайские контрпошлины наносят большой вред США, особенно американским инвесторам и фермерам.

Кто из них прав?

Трамп не принимает эту критику, предупреждая американцев, что если он проиграет в 2020 году президентские выборы, то «демократы уничтожат страну, какой мы её знаем». И тут он, безусловно, прав. Поскольку многие из его демократических критиков искренне считают США фашистской и расистской страной (чёрного расизма они не видят в упор), которую нужно срочно переформатировать с помощью нелегальной миграции, «современных ценностей», разоружения американцев, ведя дело к растворению США в глобальном мире, который рассчитывают каким-то очень хитрым образом контролировать.

Неудивительно, что Трамп называет сторонника упадка США Байдена «умственно слабым» и подозревает в сумасшествии, поскольку последний считает автора лозунга «Америка прежде всего» «экзистенциальной угрозой Америке». Кроме того, Байден очень болезненно зациклен на его личности.

Когда человек в своём выступлении упоминает моё имя 76 раз, это значит, что у него не всё в порядке,

– признался Трамп в одном из недавних предвыборных спичей.

Демократы, несомненно, проиграют очередные президентские выборы, если на них Трампу будет противостоять старикан Джо Байден, которого легко обвинить в коррупции. Фото: www.globallookpress.com

Что там говорят опросы?

Тем не менее, если верить опросам общественного мнения, которые рисовали ложную картину народной поддержки претендентов на президентский пост в ходе прошлой избирательной кампании, Байден пока не только лидирует по популярности среди более 20 претендентов от демократов на кресло хозяина Белого дома, но и обходит и «старину» Трампа, которого старше на три года.

Однако, возможно, опросы тут ни при чём – проблема в их интерпретации. «Кредит доверия» у Байдена выше, чем у Трампа, на 10-14% (что крайне удивительно с учётом многочисленных обвинений в коррупции, в том числе в связи с Украиной). Однако, по другим опросам, победит на выборах именно Трамп.

Как показал опубликованный в этом месяце опрос социологической службы Langer Research Associates по заказу телекомпании АВС и газеты The Washington Post, работу Трампа в качестве главы государства одобряют рекордные 44% респондентов. Прежний рекорд был в апреле 2017 года – 42%.

Толпы народа на митингах президента Трампа – лучшее доказательство того, что лозунг «Америка прежде всего» – это то, что американцы так давно ждали. Фото: www.globallookpress.com

Основная причина роста популярности Трампа – его в целом успешная, с точки зрения среднего американца, экономическая политика, увеличение рабочих мест и зарплат (последние уже давно не росли и даже сокращались). Простым американцам нравится, что экономика растёт более высокими темпами, что о них наконец вспомнили их верхи и что больше денег стало инвестироваться в страну, а не уплывать за границу, где богачи получают сверхприбыли, в то время как заводы в США закрываются, дороги, мосты и аэропорты приходят в упадок.

Есть и ещё один важный фактор. Рост популярности Трампа начался после его фактического оправдания в «сговоре» с Россией на предыдущих выборах командой спецпрокурора Роберта Мюллера. После завершения этого длительного и тщательного расследования многие американцы осознали, как бессовестно им морочили голову демократы, и подобрели к Трампу.

Поэтому, даже согласно июньскому опросу ненавидящего Трампа телеканала CNN, 54% респондентов полагают, что на следующих выборах победит нынешний президент. Противоположного мнения придерживается 41%, и ещё 5% не определились.

Подводим итоги

Как видим, многие американцы не любят Трампа как личность. Однако даже среди этой категории избирателей часть электората поставит свою выгоду выше чувств и проголосует за экономическую политику президента и, соответственно, за его кандидатуру.

По сути, единственная возможность противников Трампа лишить его данной поддержки – это организовать экономический кризис (все кризисы имеют рукотворный характер и являются источником обогащения тех, кто в курсе), который больно ударит по простым американцам. Но это уже тема другой статьи.