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Трамп раскритиковал работу бывшего посла США на Украине

15 ноября 2019, 23:39  •  79 • Украина
Американский лидер Дональд Трамп выступил с критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та выступала с показаниями в конгрессе в рамках импичмента.
 
Reuters
 

«Где бы ни была Мари Йованович, всё выходило плохо. Она начала в Сомали, и как это прошло?» — написал глава государства в Twitter.

Он также отметил, что «новый украинский президент Владимир Зеленский отрицательно отзывался о ней в ходе телефонного разговора».

Трамп напомнил, что назначение послов является правом президента.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019

Ранее The Washington Post, ссылаясь на заметки Йованович, подготовленные для выступления в конгрессе, писала, что Трамп лично добивался её отставки.

В конце сентября сенатор Боб Менендес потребовал от госсекретаря Майка Помпео объяснить, почему Госдеп сменил Йованович.

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