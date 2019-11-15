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Трамп раскритиковал работу бывшего посла США на Украине
15 ноября 2019, 23:39 • 79 • Украина
Американский лидер Дональд Трамп выступил с критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та выступала с показаниями в конгрессе в рамках импичмента.
Reuters
«Где бы ни была Мари Йованович, всё выходило плохо. Она начала в Сомали, и как это прошло?» — написал глава государства в Twitter.
Он также отметил, что «новый украинский президент Владимир Зеленский отрицательно отзывался о ней в ходе телефонного разговора».
Трамп напомнил, что назначение послов является правом президента.
Ранее The Washington Post, ссылаясь на заметки Йованович, подготовленные для выступления в конгрессе, писала, что Трамп лично добивался её отставки.
В конце сентября сенатор Боб Менендес потребовал от госсекретаря Майка Помпео объяснить, почему Госдеп сменил Йованович.
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