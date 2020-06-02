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Трамп "состарил" G7. Захарова заявила об "объективной реальности"

02 июня 2020, 17:55  •  97 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что G7 - это "очень устаревшая группа стран", "не отражающая должным образом происходящее в мире". "Решать вопросы мировой политики и экономики в рамках эксклюзивных клубов западных стран невозможно, - подчеркнула Захарова. - Это объективная реальность".
"Без участия Китая едва ли возможно реализовать серьёзные начинания глобального значения", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что "идея о расширенном заседании "Группы семи" в принципе идёт в верном направлении".
Российский дипломат при этом указала на то, что G7 "не обеспечивает по-настоящему универсального представительства".
Такой ответ Захарова дала на вопрос о предложении президента США Дональда Трампа провести осенью текущего года саммит "семёрки" в расширенном формате с участием России и ряда других стран.
В МИД России с подходом американского лидера солидарны.
"Решать вопросы мировой политики и экономики в рамках эксклюзивных клубов западных стран невозможно, - особо подчеркнула при этом Захарова. - Это объективная реальность".
Российский дипломат обратила также внимание на то, что в большой политике уже есть "эффективный, апробированный и хорошо себя зарекомендовавший формат". Так Захарова назвала "Большую двадцатку".
Она также добавила, что в G20 как раз "представлены и "семёрка", и БРИКС, и в целом ведущие центры экономического роста и политического влияния всего мира, а не только одной его части".

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