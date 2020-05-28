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Трамп "похоронил" Байдена с музыкой и плясками
28 мая 2020, 02:55 • 63 • Политика
Трамп показал мем с танцующими на "похоронах" Байдена афроамериканцами. Поводом стал позор кандидата в президенты США от Демократов на недавнем интервью с чернокожим ведущим.
Президент США Дональд Трамп с музыкой и танцами "похоронил" своего соперника на президентских выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена. На своей странице в Facebook глава Белого дома опубликовал мем с танцующими гробовщиками из Ганы и логотипом избирательной кампании кандидата от Демократической партии.
Поводом для "похорон" стало недавнее интервью Байдена, в котором тот заявил, что если негр голосует за Трампа, то он больше не имеет права называть себя чёрным. Заявление вызвало широкий резонанс в американских СМИ.
Вскоре после заявления на сайте Трампа началась продажа футболок с надписью: "Ты не чёрный. - Байден". А теперь подоспел и второй аккорд - мем с африканскими танцующими гробовщиками.
Фото: скриншоты Facebook.com/DonaldTrump
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