Трамп "отомстит" CNN за "российское дело" в суде: Юристы президента США уже подготовили все бумаги

Телеканал FoxNews опубликовал на своём сайте большую статью об обвинениях Трампа и членов его штаба в адрес CNN. Сообщается, что в исковом заявлении есть утверждение о клевете. Якобы журналисты написали, что штаб Трампа "оценивает потенциальные риски и выгоды того, чтобы снова добиваться помощи России в 2020 году, и решил продолжить рассматривать эту возможность".

Юристы президента США потребовали от CNN опубликовать опровержение этих утверждений. В CNN ответили отказом. В материале FoxNews сказано, что та самая "клеветническая" статья написана Ларри Ноблом. Это не журналист, а кто-то вроде внештатного автора CNN. Кроме того, в материале была пометка, что статья является личным мнением Нобла, которое может не совпадать с позицией редакции.

В США иски о клевете в СМИ выигрывают редко. Штабу Трампа придётся не только доказать, что публикация не соответствовала истине, но и намеренную ложь CNN с целью причинения ущерба. Трамп заявил о своём недовольстве. Ранее он неоднократно говорил, что в США следует ужесточить законы о клевете.

"Российским делом" в США называют расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. В течение двух лет он пытался доказать, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. В 2019 году обвинение было выдвинуто, но свидетельство "сговора" Дональда Трампа и Российской Федерации так и не нашлось. Кремль с самого начала опровергал причастность к выборам в США.

Ранее Дональд Трамп подавал в суд на New York Times и Washington Post.