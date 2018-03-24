Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В 2018 году запланировано более 120 мероприятий между Россией и Японией
Посол РФ заверил пострадавшего в Солсбери полицейского в непричастности РФ к дел...
"Друзья Украины" в этот раз промолчат
Постпред РФ при ЕС выразил надежду на сохранение тесного сотрудничества России и...
Главная / В мире

Трамп "нетолерантно" выслал всех трансгендеров из американской армии

24 марта 2018, 12:24  •  101 • В мире
Американский лидер Дональд Трамп ужесточил правила службы в армии США для трансгендеров.
Стало известно о том, что сегодня президент США Дональд Трамп подписал приказ, согласно которому большинству трансгендеров нельзя будет служить в американской армии. По данным Associated Press, запрет будет действовать за исключением "определенных обстоятельств". Впрочем, каких именно, пока не сообщается.
Напомним, что осенью прошлого года американский суд заблокировал решение Трампа о запрете вступать в армию США трансгендерам. Ранее его предшественник Барак Обама запретил служить в армии трансгендерам, но потом этот приказ отменили.
В августе Трамп попытался восстановить приказ об отмене, но по факту получилось сделать это только сейчас. Отметим, что многие политики тут же обвинили Трампа в нетолерантности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

101
Источник
Похожие новости
24 марта 2018, 02:39
"Майданная власть" потерялась в трёх соснах: Поклонская ответила на домыслы о ее гражданстве
23 марта 2018, 16:39
«Нужны опытные русофобы»: что стоит за назначением ястреба Джона Болтона на пост советника Трампа
23 марта 2018, 13:39
Тереза Мэй призвала саммит ЕС отразить российскую угрозу

Загрузка...
24 марта 2018, 12:24
"Мы не забыли, как Европа нас убивала": Сербы припомнили НАТО бомбежки в Югославии
23 марта 2018, 23:24
Устроивший взрыв в лондонском метро 18-летний террорист проведет всю жизнь за решеткой
23 марта 2018, 23:24
Конец ярмарки тщеславия: Каннский фестиваль запретил селфи
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 марта 2018, 07:09
Фатальная небоеспособность российских вооружённых сил и чемпион Америка
20 марта 2018, 01:09
Американские СМИ: Победу Путина обеспечили мужеложцы
21 марта 2018, 09:39
«Джавелин» - это полбеды. MMP - вот новая головная боль для российской оборонки
19 марта 2018, 21:54
Томаты "Новичок", Борис Джонсон - "Дурачок": Соцсети нашли "неопровержимые доказательства" вины России
21 марта 2018, 06:24
Украина потеряет безвиз
21 марта 2018, 12:54
Сравнившую голосовавших за Путина с приматами радиоведущую отстранили от эфира
18 марта 2018, 01:39
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.