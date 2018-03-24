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Трамп "нетолерантно" выслал всех трансгендеров из американской армии
24 марта 2018, 12:24 • 101 • В мире
Американский лидер Дональд Трамп ужесточил правила службы в армии США для трансгендеров.
Стало известно о том, что сегодня президент США Дональд Трамп подписал приказ, согласно которому большинству трансгендеров нельзя будет служить в американской армии. По данным Associated Press, запрет будет действовать за исключением "определенных обстоятельств". Впрочем, каких именно, пока не сообщается.
Напомним, что осенью прошлого года американский суд заблокировал решение Трампа о запрете вступать в армию США трансгендерам. Ранее его предшественник Барак Обама запретил служить в армии трансгендерам, но потом этот приказ отменили.
В августе Трамп попытался восстановить приказ об отмене, но по факту получилось сделать это только сейчас. Отметим, что многие политики тут же обвинили Трампа в нетолерантности.
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