Трамп: "Мы победили ИГ в Сирии"

Он также отметил, что в течение его президентства борьба с данной группировкой было единственной причиной пребывание американского военного контингента на территории арабской республики.

Об американской победе над ИГ хозяин Белого дома сообщил в своем микроблоге Twitter.

Отметим, что это уже не первое заявление Трампа о победе над ИГ. Ранее в декабре он заявил, что США победили террористическую группировку в Ираке и Сирии, однако ее последователи распространились по другим странам.

Тогда же Трамп объявил, что за последние восемь месяцев его администрация достигла больших успехов в искоренении терроризма в Сирии, чем Барака Обама за все время своего президентства.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.