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Трамп: "Мы победили ИГ в Сирии"

19 декабря 2018, 20:24  •  98 • Политика
Дональд Трамп заявил, что США победили запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство" в Сирии. "Мы победили ИГ в Сирии", — можем прочитать мы в твите американского президента.
Он также отметил, что в течение его президентства борьба с данной группировкой было единственной причиной пребывание американского военного контингента на территории арабской республики.
Об американской победе над ИГ хозяин Белого дома сообщил в своем микроблоге Twitter.
"Мы победили ИГ в Сирии, что было единственной причиной, почему мы там находимся, во время моего президентства", — написал 45-й президент США.
Отметим, что это уже не первое заявление Трампа о победе над ИГ. Ранее в декабре он заявил, что США победили террористическую группировку в Ираке и Сирии, однако ее последователи распространились по другим странам.
Тогда же Трамп объявил, что за последние восемь месяцев его администрация достигла больших успехов в искоренении терроризма в Сирии, чем Барака Обама за все время своего президентства.
We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

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