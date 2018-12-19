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Трамп: "Мы победили ИГ в Сирии"
19 декабря 2018, 20:24 • 98 • Политика
Дональд Трамп заявил, что США победили запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство" в Сирии. "Мы победили ИГ в Сирии", — можем прочитать мы в твите американского президента.
Он также отметил, что в течение его президентства борьба с данной группировкой было единственной причиной пребывание американского военного контингента на территории арабской республики.
Об американской победе над ИГ хозяин Белого дома сообщил в своем микроблоге Twitter.
Отметим, что это уже не первое заявление Трампа о победе над ИГ. Ранее в декабре он заявил, что США победили террористическую группировку в Ираке и Сирии, однако ее последователи распространились по другим странам.
Тогда же Трамп объявил, что за последние восемь месяцев его администрация достигла больших успехов в искоренении терроризма в Сирии, чем Барака Обама за все время своего президентства.
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