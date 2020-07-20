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Трамп "дышит в спину" Байдену, запугивая американцев
20 июля 2020, 01:00 • 60 • Политика
Согласно опросам, президент США Дональд Трамп сокращает отставание от Джо Байдена, запугивая американцев тем, что его оппонент "уничтожит страну" в случае победы.
Действующий президент США Дональд Трамп продолжает сокращать отставание от конкурента в лице бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Свежими данными аналитиков поделились американские СМИ.
Согласно опросу респондентов, 49% намерены голосовать за Байдена на грядущих президентских выборах, а за Трампа - 41%. Ещё 10% американцев не определились с выбором. При этом в июне пропорции составляли 50%/38%/12%.
Как передаёт FoxNews, уже в августе Байдена представят как официального кандидата от Демократической партии. Сейчас политик заручился поддержкой 2 633 делегатов.
Трамп также набрал необходимое количество голосов. При этом глава государства пока не готов заявлять о том, что он признает любой результат голосования. Трамп также считает, что в случае победы Байден "уничтожит" США.
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