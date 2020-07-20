Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17
"Сразу 200-й, никаких криков": Экшен-камера убитого в Донбассе наёмник...
Главная / Политика

Трамп "дышит в спину" Байдену, запугивая американцев

20 июля 2020, 01:00  •  60 • Политика
Согласно опросам, президент США Дональд Трамп сокращает отставание от Джо Байдена, запугивая американцев тем, что его оппонент "уничтожит страну" в случае победы.
Действующий президент США Дональд Трамп продолжает сокращать отставание от конкурента в лице бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Свежими данными аналитиков поделились американские СМИ.
Согласно опросу респондентов, 49% намерены голосовать за Байдена на грядущих президентских выборах, а за Трампа - 41%. Ещё 10% американцев не определились с выбором. При этом в июне пропорции составляли 50%/38%/12%.
Как передаёт FoxNews, уже в августе Байдена представят как официального кандидата от Демократической партии. Сейчас политик заручился поддержкой 2 633 делегатов.
Трамп также набрал необходимое количество голосов. При этом глава государства пока не готов заявлять о том, что он признает любой результат голосования. Трамп также считает, что в случае победы Байден "уничтожит" США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
19 июля 2020, 21:00
"Ему проще сэкономить": Экс-депутат Рады заявил об "отказе" Киева от Донбасса
19 июля 2020, 21:00
"Зерновая держава" станет ещё мощнее: Журналисты NI заявили о новом "политическом оружии" России
19 июля 2020, 23:00
"Тьфу... глазки бегают": Шахназаров об оскорблении Кадырова и панических оправданиях Зеленского
19 июля 2020, 23:00
"Оооо, Ярило-Гаврила, помоги мне!": Действенность предсказания мальчика-пророка объяснил Михеев
19 июля 2020, 23:00
"Ленивая смерть" президента - от России до США: Кто из первых лиц мира уже болен. Мнение профессора
19 июля 2020, 23:00
На Украине призвали правительство уйти в отставку
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2020, 02:00
Под турагентством в Стамбуле копали больше 20 лет: Результат обескуражил учёных
13 июля 2020, 09:00
"Не надо возводить напраслину": Кедми резко оборвал израильского ведущего, критикующего Россию
18 июля 2020, 11:00
Начало конца карьеры гражданки США Уляны Супрун в Украине?
15 июля 2020, 05:00
Карта распада России: Сценарий раскола написали за рубежом
16 июля 2020, 15:00
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных Совбезом ООН
18 июля 2020, 22:00
"Ленивая смерть" в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный "диагноз"
15 июля 2020, 10:00
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.