Трамп "дышит в спину" Байдену, запугивая американцев

Действующий президент США Дональд Трамп продолжает сокращать отставание от конкурента в лице бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Свежими данными аналитиков поделились американские СМИ.

Согласно опросу респондентов, 49% намерены голосовать за Байдена на грядущих президентских выборах, а за Трампа - 41%. Ещё 10% американцев не определились с выбором. При этом в июне пропорции составляли 50%/38%/12%.

Как передаёт FoxNews, уже в августе Байдена представят как официального кандидата от Демократической партии. Сейчас политик заручился поддержкой 2 633 делегатов.

Трамп также набрал необходимое количество голосов. При этом глава государства пока не готов заявлять о том, что он признает любой результат голосования. Трамп также считает, что в случае победы Байден "уничтожит" США.