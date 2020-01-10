Трамп "чижика съел": Удар Ирана по США стал большой наукой. Мир должен сделать выводы, уверен журналист

Журналист Андрей Медведев в Telegram-канале объяснил, что означают ракетные удары иранских военных по базам США.

"Вот те, кто пишут про беззубый ответ Ирана, про "договорняк", кажется, не вполне понимают, что случилось сегодня ночью. Ракетами ударили по американской базе. Иран ударил. Региональный игрок, неядерное государство. Ракетами по американцам. Иран, живущий под санкциями, страна-изгой. А американцы утёрлись. Потому что Трамп вышел, пообещал санкции, поугрожал и ушёл. Короче, "чижика съел", - написал Андрей Медведев.

Медведев считает, что такое нельзя себе было представить даже 20 лет назад. Журналист напомнил о ситуации в Косове.

"Напомнить, как оно было 20 лет назад в Югославии? Как НАТО стаей накинулась на сербов? А сейчас, похоже, да, Тегеран косвенно предупредил об ударе. Ну так, понятен подход: воевать можно, но не хотелось бы. Лучше обойтись без этого. Однако сам факт. Тегеран предупредил Вашингтон, что разок бахнет. И бахнул. А в США пообещали люто наказать. Но потом. Если это не новая многополярная реальность, тогда что это?" - считает Медведев.

Журналист уверен: США будут делать ставку на оппозиционеров и "качать" Иран изнутри. Однако это не отменяет самого факта, который говорит о новом порядке в мире.

"Но всё равно. Пендель вчерашнему гегемону от Ирана - это хоть с "договорняком", хоть без него остаётся пенделем", - написал журналист.