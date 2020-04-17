Трамп пытается заткнуть "Голос Америки"

Неужели Трамп и впрямь намерен устроить конституционный кризис в разгар первого в истории страны общенационального режима бедствия — и из-за чего? Из-за "Голоса Америки"?!

Данным вопросом задаются сейчас многие наблюдатели, в том числе влиятельный политический журналист Чак Тодд.

Поводом послужили нападки американского президента на известную всему миру службу иновещания США. Он назвал работу радиостанции позором, заявив, что та говорит "ужасные вещи" о Соединенных Штатах.

Этим он подкрепил критику конгресса, саботирующего утверждение на ряд ключевых должностей назначенцев Трампа. Речь идет о таких постах, как директор Национальной разведки, два члена Совета управляющих Федеральной резервной системы, а также некоторых других, включая руководителя Агентства по глобальным медиа (до 2018 года — Совет управляющих по вопросам вещания), то есть как раз той службы, которая и курирует "Голос Америки".

Противники Трампа в конгрессе уже длительное время используют бюрократические проволочки, не утверждая предложенные им кандидатуры, но и не позволяя президенту сделать это собственным решением. Режиссер-документалист Майкл Пэк ждет своего назначения в агентство уже два года.

Поэтому хозяин Белого дома пригрозил принудительно распустить конгресс на каникулы, чтобы назначать чиновников самостоятельно. Именно это расценили как готовность ввергнуть страну в конституционный кризис, поскольку еще ни один президент США так не поступал.

Но Трамп не был бы Трампом, если бы не пытался одним выстрелом убить сразу нескольких зайцев, так что "Голос Америки" совсем не случайно стал главным объектом его публичной атаки.

Все началось неделю назад, когда Белый дом в официальной новостной рассылке гневно обрушился на радиостанцию, обвинив ее в работе на иностранную пропаганду за деньги американских налогоплательщиков.

По мнению администрации президента США, "Голос Америки" поддерживает версию Пекина в освещении эпидемии коронавируса: описывает успешный китайский опыт борьбы с COVID-19, проводит нелестные для Вашингтона сравнения, опираясь на статистику "коммунистического правительства". Впрочем, Белый дом привел и другие примеры возмутительной деятельности СМИ, в частности помощь в продвижении твиттера иранского министра иностранных дел и "распространение российских видео с антиамериканской пропагандой".

Реакция радиостанции не заставила себя ждать. Директор службы Аманда Беннетт, назначенная при Бараке Обаме, категорически отвергла все обвинения Белого дома. И указала, что "Голос Америки" — независимое СМИ, пусть и финансируемое государством — не просто имеет право свободно обсуждать все стороны проблемы, но и обязано это делать и тем принципиально отличается от контролируемых государством медиа в других странах.

Беннетт поддержали многие национальные издания, например The New York Times. Однако Трампа, как и следовало ожидать, это не остановило — и теперь он вывел противостояние вокруг "Голоса Америки" на новый уровень, добиваясь реального контроля над СМИ.

У Белого дома действительно есть серьезные причины быть недовольным радиостанцией, хотя дело, разумеется, не в прокитайской или пророссийской пропаганде.

"Голос Америки" отличается двумя важными особенностями, которые очевидны даже при поверхностном знакомстве с этой радиостанцией, в том числе на русском языке.

Во-первых, она невероятно унылая. "Золотой век" американского иновещания, когда радиостанция действительно сыграла важную роль в информационно-пропагандистской победе Соединенных Штатов над СССР в холодной войне, давно в прошлом. Сейчас же для характеристики этого медиаресурса больше подойдет описание "бедненько, но чистенько" — и очень скучно.

То, что "Голос Америки" находится в третьем эшелоне популярности среди СМИ, работающих на российскую аудиторию, объективно отражает качество производимого контента. А уж в сравнении с такими коллегами-конкурентами, как Би-би-си и "Дойче Велле", радиостанция выглядит совсем позорно.

Во-вторых, "Голос Америки" вполне очевидно — даже слишком очевидно — занимается антитрамповской пропагандой. Там сплошные публикации с подробным описанием обвинений в адрес президента США и освещением позиций его противников. Так, взбесившие Белый дом материалы по эпидемиологической ситуации ненавязчиво подводят к мысли, что худшее по сравнению с другими странами положение с коронавирусом в Соединенных Штатах — результат работы действующей администрации.

Формально нейтрально-новостная подача материалов не введет в заблуждение искушенного читателя. Последовательно антитрамповская редакционная политика издания ни для кого не секрет.

Проблема в том, что обработка иностранной аудитории подобной идеологией действительно обеспечивает в первую очередь антиамериканский эффект — и в этом оценка Белого дома абсолютно верна. Такие материалы усиливают впечатление общественно-политического раскола в Штатах, подчеркивают противостояние внутри официальных структур и откровенный саботаж финансируемого государством СМИ, которое призвано формировать в мире целостный и светлый образ США.