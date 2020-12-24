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Трамп пытается помешать Байдену наладить диалог с Россией - Захарова

24 декабря 2020, 18:50  •  57 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Вашингтон усложняет новой администрации возможность улучшить отношения с Кремлем
На Смоленской площади предполагают, что последние обвинения уходящей администрации Белого дома в якобы причастности России к масштабной хакерской атаке на правительственные учреждения США, есть ничто иное, как попытка помешать новому главе государства Джо Байдену улучшить диалог с РФ. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на сегодняшнем традиционном брифинге.
"Нельзя исключать однако, что истинная цель новых обвинений в наш адрес - это попытка помешать избранному президенту Байдену наладить сотрудничество с Москвой, в том числе по вопросам международной информационной безопасности", – цитирует РИА "Новости" дипломата.
Она отметила, что обвинения американских властей бездоказательны – Вашингтон не представил никаких данных, цифр, ссылок или вообще чего-нибудь. По ее словам, недавнее выступление госсекретаря Майка Помпео, в котором тот толкнул антироссийскую речь, "не добавило ничего нового к ставшему уже традиционным набору обвинений в хакерских атаках".
Захарова напомнила, как еще в мае 2019 г. шеф Госдепа после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым говорил о желании Штатов "улучшить отношения между нашими странами". И вот он к концу президентства Дональда Трампа включил "откровенно враждебную риторику" в адрес России.
Неделю назад Помпео, комментируя ситуацию вокруг кибербезопасности в США, заявил, что Москва является "реальным вызовом" для Вашингтона в данном проблематике. По его мнению, РФ натравливает на Штаты своих хакеров уже долгие годы, но в текущем американцы дали им отпор.
Правда последнее заявление никак не увязывается с информацией штатовских СМИ о масштабной кибератаке на госучреждения страны и целый ряд компаний. По данным The Wall Street Journal, пострадали по меньшей мере 24 организации, которые устанавливали программное обеспечение Orion, в которое был запущен якобы российскими хакерами вредоносный код.

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